Segítséget ígért Szíria újjáépítéséhez António Guterres, az ENSZ főtitkára szombaton Damaszkuszban, a szíriai elnökkel folytatott tárgyalását követő sajtótájékoztatóján.
Egyetlen ország sem tud egy súlyos konfliktus után egyedül talpraállni - hangsúlyozta Guterres. Hozzátette, hogy segíteni kell Szíriát abban, hogy újjá tudjon épülni.
Aszaad Haszan es-Sibani szíriai külügyminiszter, aki jelen volt Guterres és Ahmed es-Saraa államfő találkozóján, ismételten segítséget kért a nemzetközi közösségtől, kiemelve az Európai Uniót.
Hivatalban lévő ENSZ-főtitkár 2009 óta először látogatott Damaszkuszba.
(MTI)