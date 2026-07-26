Külföld :: 2026. július 26. 07:29 ::

Az ENSZ főtitkára segítséget ígért Szíria újjáépítéséhez

Segítséget ígért Szíria újjáépítéséhez António Guterres, az ENSZ főtitkára szombaton Damaszkuszban, a szíriai elnökkel folytatott tárgyalását követő sajtótájékoztatóján.

Egyetlen ország sem tud egy súlyos konfliktus után egyedül talpraállni - hangsúlyozta Guterres. Hozzátette, hogy segíteni kell Szíriát abban, hogy újjá tudjon épülni.

Aszaad Haszan es-Sibani szíriai külügyminiszter, aki jelen volt Guterres és Ahmed es-Saraa államfő találkozóján, ismételten segítséget kért a nemzetközi közösségtől, kiemelve az Európai Uniót.

Hivatalban lévő ENSZ-főtitkár 2009 óta először látogatott Damaszkuszba.

(MTI)