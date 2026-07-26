Tudomány és technika :: 2026. július 26. 12:23 ::

Már közel 1 milliárd felhasználó használja a Google Geminit

A fél internet utálja, szapulja és hidegrázást kap tőle, mégis egyre többen használják az AI-t, amiben most éppen a Google áll nyerésre – tájékoztat a PC World.

Újabb történelmi mérföldkőhöz közelít a Google Gemini. A Google saját fejlesztésű AI-modellje rohamléptekkel halad az egymilliárdos aktív felhasználói tábor elérése felé. Ezzel a teljesítménnyel a Gemini hamarosan csatlakozik ahhoz az exkluzív klubhoz, amelybe olyan, iparági szabványnak nevezhető fejlesztések tartoznak, mint az Android, a Chrome vagy a YouTube.

A villámgyors növekedés kulcsa a tudatos ökoszisztéma-építés és agresszív integráció - no de nem éppen úgy, ahogyan azt a Microsoft próbálta a Copilottal.

A Google nem bízta a véletlenre, ezért a Gemini-t nem csupán önálló alkalmazásként tette elérhetővé, hanem az Android operációs rendszerbe is mélyen integrálta, mint natív asszisztenst. Szintén óriási lökést adott a Google-féle AI-nak, hogy a Workspace platformban (Gmail, Dokumentumok, Táblázatok stb.) is megjelent az integrált Gemini, valamint a továbbra is magasan piacvezető Google keresőjében is elsődleges válaszadó szerepében tetszeleg a Gemini, mint AI-áttekintések. Ezekkel a integrációkkal a Google-nek sikerült elérnie, hogy a felhasználók napi munkafolyamatainak is szerves részévé váljon a Gemini AI, sőt, sokak számára szinte teljesen észrevétlenül, vagy legalábbis természetes, kényelmes módon.

Mérnöki szempontból ez a skálázódás gigantikus infrastruktúrát igényel. A terhelés óriási, de a vállalat a saját fejlesztésű chipjei révén hatékonyan tudja optimalizálni a költségeket. A kérdés már csak az, hogy az AI ilyen szintű és ilyen költséges előretörésével párhuzamosan sikerül-e a Google-nek a felhasználókat a nagyobb fizetési hajlandóság felé is terelni.