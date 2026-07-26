Külföld :: 2026. július 26. 22:26 ::

Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a Dél-kínai-tengeren

Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó 62 fős legénységével a Dél-kínai-tengeren, 45 embert sikerült kimenteni, 17-en eltűntek - közölte vasárnap a délkelet-ázsiai ország külügyminisztériuma.

A külügyi tárca szerint a Khoi Nguyen 18 nevű hajó rossz időjárási körülmények között süllyedt el a Dél-kínai-tenger vitatott hovatartozású térségében a Fiery Cross zátony közelében.

Pham Thu Hang külügyi szóvivő elmondta, hogy a vietnámi hatóságok ahogy értesültek a balesetről mentőműveletet indítottak összehangolva tevékenységüket a kínai kutató-mentő alakulatokkal és a régióban közlekedő más hajókkal.

A szóvivő közlése szerint eddig 45 tengerészt sikerült kimenteniük, további 17 társukat még keresik. Hang köszönetet mondott a kínai hatóságoknak a mentési műveletben nyújtott gyors támogatásukért, és reményét fejezte ki, hogy mindkét fél továbbra is szorosan együttműködik a még mindig eltűnt személyek felkutatásában.

A Dél-kínai-tenger a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, ahol gyakoriak az évszakokhoz köthető heves viharok. Mindemellett Kínának, Vietnámnak és a délkelet-ázsiai térség más országainak is egymással vetélkedő területi igényei vannak a térségre.

(MTI)