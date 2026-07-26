Publicisztika, Kultúra :: 2026. július 26. 15:59 ::

Mit lehet vele elérni? Muskék AI-Odüsszeiát készítenének a Grokkal

Többször írtunk már arról, hogy az európai szépség egyik legősibb szimbólumát is szénné égették Christopher Nolannek „köszönhetően”, ennek ellenére tagadhatatlan, hogy az új Odüsszeia-adaptáció jól szerepel a mozikasszáknál. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ettől már rögtön jó film is lesz, ami nem feltétlenül igaz automatikusan (és fordítva, nem biztos, hogy rossz film, amit kevesen néznek meg), de mindez másik lapra tartozik.

Elon Musk többször kritizálta teljes joggal a rendezőt, mondván Nolan „elvesztette az integritását”, illetve a „díjakra pályázik”. Ismerve Hollywood működési mechanizmusait, utóbbi biztosan igaz is.

Viszont – nem kétségbe vonva Musk őszinte felháborodását – egy olyan projektbe akarja belevágni a fejszéjét , ami finoman szólva sem fogja tudni ellensúlyozni Nolan filmjét, de abban sem vagyok biztos, hogy a milliárdos egy percig is komolyan vette a saját tervét.

Azt ígérte ugyanis, hogy a birtokában lévő Grok Imagine MI-eszközzel ő maga is megalkotja az Odüsszeia hiteles verzióját, méghozzá még idén. Három percet már láthatunk is belőle alább, amelyet az egyik felhasználó alkotott Musk technikájával.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN July 22, 2026

Szögezzük le, hogy a technikai lenyűgöző, Muskék a Grok-parkkal egyértelműen az élbolyban vannak kutatás és fejlesztés szempontjából, igaz, a Grok chatboton már én is kifogtam, amikor ugyanúgy antiszemitának bélyegzett néhány két világháború közötti folyóiratot, mintha csak valamilyen politikailag korrekt alternatíváját használtam volna.

Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a Nolant és filmjét érő jogos kritikák mellett (melyeket hangoztatni kell, természetesen) nem egy MI-vel készült filmmel kellene ellensúlyozni a lobbi erejét, mert nem éri el a kellő hatást.

1. Mint írtam, nehéz komolyan venni Musk tervét, és komolytalannak is hat, hogy egy kétségkívül óriási volumenű produkciót egy MI-filmmel übereljenek.

2. Ha komoly is, a közönség sem fogja úgy értékelni, ahogy kellene, hiszen a másik esetében hús-vér színészekről van szó. Ez még akkor is a mesterséges intelligencia ellen szól, ha éppenséggel Nolan is eleget provokált a fekete Helénával.

3. A szisztematikus agymosást – így például a rasszmosást is – a filmvilágon belül kell ellensúlyozni, mely rengeteg időt vesz igénybe. Gondoljunk arra, milyen sokáig tartott az is, hogy idáig süllyedjünk, tehát az építés is lassú, ennek megfelelően.

Musk alapíthatna például saját filmstúdiót, foglalkoztathatna saját színészeket. Pénze van hozzá.

4. Az ilyen és ehhez hasonló MI-anyagok szemléltetésre nagyon jók, ez pluszpont nekik, ebben az esetben is, főleg, hogy az MI-anyag főleg a leginkább kiszolgáltatottakhoz, a fiatalokhoz juthat el leginkább, például valaki lehet, hogy így szembesül majd Heléna igazi bőrszínével. Simán elférnek a világhálón, és a lobbi ellen fel is veszik a versenyt, mint szemléltetőeszközök, de ez egy sokfrontos háború, a filmipar pedig kulcsszereplő.

Ettől függetlenül kíváncsi vagyok, lesz-e valami Musk tervéből, és ha igen, milyen visszhangra talál majd. Ha felkapják, legalább sokan látják, hogyan (nem) nézett ki például Szép Heléna, de ettől függetlenül ez az alkotás még nem jut el a mozikba, ahogy Nolan filmje. Fontos a technikai háttér, de a politikai szerepvállalást és csatározásokat sem lehet megúszni, a társadalmi, kulturális kérdésekről szóló harcokról nem is beszélve.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info