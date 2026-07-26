Háború, Külföld :: 2026. július 26. 17:22 ::

Oroszország legénység nélküli hadihajót fejleszt

Folyamatban van Oroszország első legénység nélküli hadihajójának kifejlesztése - jelentette ki Alekszandr Moiszejev, az orosz haditengerészet főparancsnoka a Zvezda katonai televízió által vasárnap sugárzott interjújában.

A tengernagy elmondta, hogy a legénység nélküli első orosz hadihajó vízkiszorítása 500 tonna lesz. Feladatai közé tartozik majd egyebek között a tengeralattjárók és víz alatti objektumok felkutatása. Moiszejev szerint a projekt része a jelenlegi állami fegyverkezési programnak. Mint mondta, megvalósítása várhatóan elindítja a pilóta nélküli rendszerek további fejlesztését.

Azt is bejelentette, hogy az orosz haditengerészetnél megkezdődött a pilóta nélküli rendszereket kezelő ezredek felállítása, és az Északi Flotta kötelékében már létezik egy ilyen katonai alegység, és jövőre létrehozzák az első ilyet az orosz Csendes-óceáni Flottánál is.

A főparancsnok az orosz hadiflotta napja alkalmából nyilatkozott. Az ünnepen Szentpéterváron Vlagyimir Putyin orosz elnök tengerészeket tüntetett ki. A flottaparancsnokokkal megtartott tanácskozásán azt hangoztatta, hogy a haditengerészet kulcsfontosságú szerepet játszik az ukrajnai "különleges hadművelet" céljainak elérésében.

(MTI)