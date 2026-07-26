Külföld :: 2026. július 26. 11:51 ::

Ketten meghaltak egy brüsszeli lakástűzben

Két ember életét vesztette, nyolcan pedig megsérültek egy vasárnapra virradó éjszaka keletkezett tűzben a Brüsszelhez tartozó Schaerbeek városrész egyik többlakásos épületében - közölte a helyi önkormányzat és a brüsszeli tűzoltóság.

Az RTBF közszolgálati média tájékoztatása szerint a mentőszolgálatokat hajnali 2 óra 30 perc körül riasztották lakóépületéhez, ahol a tűz az egyik lépcsőház közös részében keletkezett. A tűzoltók a harmadik emeleten lévő egyik lakásban négy eszméletlen embert találtak. A lakás nyitva maradt ajtaján és ablakain keresztül a füst bejutott az ingatlanba.

A mentők erőfeszítései ellenére két ember meghalt. Nyolc sérültet különböző brüsszeli kórházakba szállítottak, közülük ketten súlyos állapotban vannak.

A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen. Az ügyészség vizsgálatot indított, és szakértőket rendelt ki a tűzeset körülményeinek tisztázására.

A schaerbeeki önkormányzat ideiglenes befogadóközpontot nyitott az evakuált lakók számára. A rendőrség pedig biztonsági kordont vont a helyszín köré a mentési munkálatok megkönnyítésére. A beavatkozásban több tucat tűzoltó és mentőegység vett részt.

(MTI)