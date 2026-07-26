Külföld, LMBTQP+ :: 2026. július 26. 10:16 ::

Berlin napjainkban: furgonjával zavarta meg az iszlamista a berlini buzivonaglást

Fehér kisbusz hajtott a tömegbe a berlini Pride-felvonulás közelében szombat éjszaka, legalább egy ember életét vesztette, a legfrissebb értesülések szerint tizenhatan megsérültek, többen közülük súlyosan – közölte Florian Nath rendőrségi szóvivő vasárnapra hajnalban. Az incidens a német főváros Tiergarten nevű parkjában történt. A Christopher Street Day rendezvényt tíz órakor megszakították – írja az AP és az Index.

A tett háttere egyelőre nem ismert, Kai Wegner berlini polgármester a "szabad és a világra nyitott" német társadalom elleni támadásról beszélt A buzivonaglást egy iszlamista körökben ismert férfi zavarta meg, egy 21 éves Abdul B.-ként azonosított férfit köröznek.

Berlin police released a photograph on Sunday of a 21-year-old suspect identified as Abdul B., who they say is wanted in connection with a vehicle attack at the city's Christopher Street Day (CSD) Pride celebrations that killed one person and injured 16 others. Police said the… pic.twitter.com/spEJTejUxc July 26, 2026

„A gyanúsított ismert a rendőrség előtt. Ismert számunkra, hogy itt Berlinben iszlám körök tagja, és teljes erővel kutatunk utána” – mondta Florian Nath rendőrségi szóvivő.

A rendőrség szerint egy fehér furgon este 10 óra körül hajtott be a Tiergarten parkba, amely a korábban a felvonulás által használt útvonal mellett található, több embert elütött, mielőtt egy fának ütközött.

A hatóságok úgy vélik, hogy a merénylő a német főváros egy másik negyedében lehet. Német sajtóinformációk alapján a gyanúsítottat májusban engedték ki egy javítóintézetből, és a családja Berlinben él. Schöneberg kerületben már egy házkutatást is végrehajtottak, de a lakást üresen találták, így nem vettek őrizetbe senkit.





Follow: pic.twitter.com/MrrUKx2V0j 🇩🇪 German police have identified the suspect in the Berlin Pride vehicle ramming as 21-year-old Abdul B., who is reportedly known to authorities for Islamist ties. He remains at large.Follow: @europa July 26, 2026

A rendőrség jelentős erőkkel vonult ki a helyszínre, a Pride-ra érkezett látogatókat kérték, hogy hagyják el a térséget. Német sajtóbeszámolók szerint a hatóságok kivilágították a Potsdamer Platz és a Tiergarten-alagút déli része közötti területet nyomok után kutatva. Szemtanúk jelezték, hogy egyes embereket szúrt sebekkel kezelnek. „Szemtanúk számoltak be nekünk, hogy sokfelé emberek fekszenek szúrt sebekkel” – ismertette tovább Florian Nath.



Berlini helyszínelők a gázolás utána reggelen, 2026. július 26-án (fotó: Annegret Hilse/Reuters)

Alexander Klute rendőrségi szóvivő az MTI közlése szerint az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, jelenleg semmit sem tudnak az esetleges indítékokról, az elkövető vagy elkövetők személyazonosságáról, sem pedig a körülményekről. A Bild című német lap a honlapján közölte, hogy a járművet egy késsel felfegyverzett ember hagyta el.

A buzivonaglást 22:15 körül a támadás hírére lefújták.

(Index, AP nyomán)