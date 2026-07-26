Fehér kisbusz hajtott a tömegbe a berlini Pride-felvonulás közelében szombat éjszaka, legalább egy ember életét vesztette, a legfrissebb értesülések szerint tizenhatan megsérültek, többen közülük súlyosan – közölte Florian Nath rendőrségi szóvivő vasárnapra hajnalban. Az incidens a német főváros Tiergarten nevű parkjában történt. A Christopher Street Day rendezvényt tíz órakor megszakították – írja az AP és az Index.
A tett háttere egyelőre nem ismert, Kai Wegner berlini polgármester a "szabad és a világra nyitott" német társadalom elleni támadásról beszélt A buzivonaglást egy iszlamista körökben ismert férfi zavarta meg, egy 21 éves Abdul B.-ként azonosított férfit köröznek.
Berlin police released a photograph on Sunday of a 21-year-old suspect identified as Abdul B., who they say is wanted in connection with a vehicle attack at the city's Christopher Street Day (CSD) Pride celebrations that killed one person and injured 16 others. Police said the… pic.twitter.com/spEJTejUxc— Open Source Intel (@Osint613) July 26, 2026
„A gyanúsított ismert a rendőrség előtt. Ismert számunkra, hogy itt Berlinben iszlám körök tagja, és teljes erővel kutatunk utána” – mondta Florian Nath rendőrségi szóvivő.
A rendőrség szerint egy fehér furgon este 10 óra körül hajtott be a Tiergarten parkba, amely a korábban a felvonulás által használt útvonal mellett található, több embert elütött, mielőtt egy fának ütközött.
A hatóságok úgy vélik, hogy a merénylő a német főváros egy másik negyedében lehet. Német sajtóinformációk alapján a gyanúsítottat májusban engedték ki egy javítóintézetből, és a családja Berlinben él. Schöneberg kerületben már egy házkutatást is végrehajtottak, de a lakást üresen találták, így nem vettek őrizetbe senkit.
🇩🇪 German police have identified the suspect in the Berlin Pride vehicle ramming as 21-year-old Abdul B., who is reportedly known to authorities for Islamist ties. He remains at large.— Europa.com (@europa) July 26, 2026
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A rendőrség jelentős erőkkel vonult ki a helyszínre, a Pride-ra érkezett látogatókat kérték, hogy hagyják el a térséget. Német sajtóbeszámolók szerint a hatóságok kivilágították a Potsdamer Platz és a Tiergarten-alagút déli része közötti területet nyomok után kutatva. Szemtanúk jelezték, hogy egyes embereket szúrt sebekkel kezelnek. „Szemtanúk számoltak be nekünk, hogy sokfelé emberek fekszenek szúrt sebekkel” – ismertette tovább Florian Nath.
Alexander Klute rendőrségi szóvivő az MTI közlése szerint az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, jelenleg semmit sem tudnak az esetleges indítékokról, az elkövető vagy elkövetők személyazonosságáról, sem pedig a körülményekről. A Bild című német lap a honlapján közölte, hogy a járművet egy késsel felfegyverzett ember hagyta el.
A buzivonaglást 22:15 körül a támadás hírére lefújták.
(Index, AP nyomán)