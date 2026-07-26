Háború, Külföld :: 2026. július 26. 18:20 ::

Az iráni Forradalmi Gárda hajókat tartóztatott fel a Hormuzi-szorosban

Az iráni Forradalmi Gárda vasárnapi közlése szerint hat kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalnak számító Hormuzi-szoroson.

Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Az iráni hadsereghez és a Forradalmi Gárdához közeli Defapress és Tasznim hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolata radarrendszerét.

A Forradalmi Gárda a Tasznimnak nyilatkozva közölte, hogy egy 240 ezer négyzetkilométeres területet tartanak ellenőrzés alatt a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szorosban. Hangsúlyozták, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson, az amerikai hadsereg azon kísérleteire pedig, hogy megváltoztassák hajók útvonalát "határozott választ fognak adni és figyelmeztetőlövéseket fognak leadni". Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk.

Amir Akraminia, az iráni hadsereg szóvivője a háborús térség kiszélesítésével fenyegetett arra az esetre, ha Washington folytatná légicsapásait Irán ellen.

A Mehr hírügynökség szerint a szóvivő – hivatkozva a jemeni húszi lázadók által a Vörös-tengeren hajók ellen elkövetett támadásokra – kijelentette, hogy a vonatkozó figyelmeztetések már a helyszínen beigazolódtak.

A háborús övezet már most is Jordániától a Perzsa-öbölig terjed. Amennyiben az amerikai hadsereg folytatná a légitámadásokat, az övezet még tovább bővülne. Az iráni hadsereg már előkészítette a megfelelő stratégiákat. A szóvivő szerint a hadsereg más forgatókönyvekre is felkészült. Ezzel összefüggésben említést tett egy nagyszabású légi műveletről, valamint az amerikai hadsereg esetleges szárazföldi offenzívájáról is.

Iszmail Bagai iráni külügyi szóvivő, akit az angol nyelvű állami csatorna, a PressTV idézett, kijelentette, hogy a Hormuzi-szoros forgalmi helyzetében nem történt változás. A szóvivő utalt az Omán képviselőivel folytatott kétoldalú tárgyalásokra, amelynek felségvizei a nemzetközi hajózási útvonal egy részét alkotják. A teheráni vezetés eközben megpróbálja azt a benyomást kelteni, hogy megállapodásra jutott a szomszédos országgal. Az iráni külügyminisztérium közlése szerint a hétvégén Teheránban az ománi képviselőkkel folytatott tárgyalások eredményesek voltak. A közlemény szerint a technikai és politikai konzultációk továbbra is zajlanak.

A tárgyalásokra a Washington és Teherán közötti hajózási konfliktus eszkalálódásának hátterében került sor. Az amerikai fegyveres erők szombaton tüzet nyitottak egy olyan tartályhajóra a Hormuzi-szorosban, amely megkísérelte áttörni az iráni kikötők blokádját. Az iráni Forradalmi Gárda szombaton közölte, hogy négy hajót állítottak meg a szorosban.

(MTI)