Külföld :: 2026. július 26. 23:31 ::

Négyórás munkabeszüntetés lesz hétfőn a görög-északmacedón határátkelőkön

Négyórás munkabeszüntetést tartanak hétfőn a görög vámszolgálatok a Görögország és Észak-Macedónia közötti három közúti határátkelőn, ami jelentős fennakadásokat okozhat a nyári turistaszezonban.

Az északmacedón belügyminisztérium tájékoztatása szerint a sztrájk helyi idő szerint 6 és 10 óra között (közép-európai idő szerint 5 és 9 óra között) érinti a Bogorodica-Evzoni, a Star Dojran-Doirani és a Medzitlija-Niki határátkelőket.

A közlemény szerint a személygépkocsikat a munkabeszüntetés ideje alatt tízpercenként engedik át a határon, míg a teherforgalmat mindkét irányban teljes egészében felfüggesztik.

Az északmacedón hatóságok közölték, hogy minden rendelkezésre álló személyi és technikai kapacitást mozgósítanak a forgalom zavartalanabb lebonyolítása érdekében. Az utazási irodák arra kérték a Görögországba indulókat, hogy számítsanak hosszabb várakozási időre, és utazás előtt tájékozódjanak a határhelyzetről.

(MTI)