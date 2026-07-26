Külföld :: 2026. július 26. 17:45 ::

Életét vesztette öt bosznia-hercegovinai hegymászó az Elbruszon

Öt bosznia-hercegovinai hegymászó életét vesztette az oroszországi Elbrusz-hegyen, miután expedíciójukat heves vihar érte - erősítette meg vasárnap a Vedro bosznia-hercegovinai hegymászóklub, amelynek az áldozatok a tagjai voltak.

A szervezet közleménye szerint a hétfős expedíció tagjai a közép-boszniai Zenicáról származtak. A tragédia szombat este történt az Oroszországhoz tartozó Kabard- és Balkár Köztársaság területén emelkedő, 5642 méter magas Elbruszon, amely hirtelen változó időjárásáról és veszélyes mászási körülményeiről ismert. Sokan ezt tekintik Európa legmagasabb csúcsának.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma közölte, hogy a hétfős csoport két tagját sikerült élve kimenteni. Egyikük saját erejéből jutott le a hegyről, és riasztotta a mentőszolgálatot, a másik túlélőt a mentőalakulatok találták meg. Mindkettőjüket kórházba szállították.

A hatóságok tájékoztatása szerint eddig két áldozat holttestét találták meg 5350 méteres magasságban, elszállításukat azonban a kedvezőtlen időjárás akadályozza. A többi három áldozat felkutatása továbbra is tart, a mentési munkálatokat erős szél és a magashegyi körülmények nehezítik.

Nermin Niksic, a Bosznia-hercegovinai Föderáció miniszterelnöke részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és közölte, hogy a hatóságok mindent megtesznek a holttestek hazaszállításáért. Bejelentette azt is, hogy a föderáció kormánya hétfőre gyásznapot hirdet az öt hegymászó emlékére.

(MTI)