Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. július 23. 17:25 ::

Szatmáry Kristóf: a Fidesz elnökségi ülésén elhangzott, hogy készüljünk, mert vezetőszáron akarják elvinni a párt felső vezetését

Kedden nyitotta meg kapuit a 35. Tusványos, hivatalos nevén a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. Ennek az egyik kerekasztal-beszélgetésén Szatmáry Kristóf, a Fidesz egyik elnökségi tagja azt állította, hogy a párt elnökségi ülésén elhangzott, hogy mindenki készüljön arra, hogy fél év múlva az elnökségben ülő emberek kétharmadát vezetőszáron vihetik el – számolt be a 444 nyomán az Index.



Fotó: Kristóf Balázs/444

A 444-nek ezt követően bővebben is kifejtette ezt Szatmáry.

– Belső információink szerint van egy 100-as lista, amin a hatalom, ha törik, ha szakad, végig akar menni. A cirkusz szempontjából vezetőszáron el akarják vinni a Fidesz felső vezetését és alsóbb szintű politikusait is. Ughy Attila és Bús Balázs esete jól mutatja, hogy indokolatlan módon, látványosan bevisznek embereket csak azért, hogy a feszültséget fenntartsák. Az hangzott el az ülésen, hogy az elnökségben ülő emberek kétharmada valamilyen rendőri atrocitás alá fog esni a következő néhány hónapban, és erre mindenki készüljön fel – fogalmazott.

A volt országgyűlési képviselő nem nevezte meg, ki mondta a fentieket, ugyanakkor rámutatott, hogy mindenki számára megrázó volt ez az információ.

Ezt követően egyaránt elgondolkodtak azon, hogy vajon beletartoznak-e ebbe a körbe.

A Fidesz-elnökség elvileg 28 fősre bővült a nyári kongresszuson. Tagja Orbán Viktor pártelnök, a négy alelnök (Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár, Kreicsi Bálint), automatikusan tag még a választmány elnöke (Kövér László), a parlamenti frakcióvezető (Gulyás Gergely volt eddig, Bóka János lesz), és az EP-delegáció vezetője (Deutsch Tamás), plusz a 20 megyei és a budapesti elnök.

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