Anyaország, Külföld :: 2026. július 26. 13:32 ::

A Kreml szerint Putyin és Orbán sosem tárgyalt orosz nyelven

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök mindig tolmácsok segítségével tárgyalt, a beszélgetés sohasem folyt orosz nyelven - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára a Rosszijszkaja Gazeta című kormánylapnak.

Erről azért kapott kérdést a Kreml szóvivője, mert Orbán Viktor szombati tusványosi beszédében oroszul idézte Nyikolaj Csernyisevszkij Mit tegyünk? (Sto gyelaty?) regényének címét. Ez felkeltette az orosz média figyelmét.

"Őszintén szólva úgy gondolom, hogy egyszerűen csak a mű címét idézte. Ő művelt ember" - nyilatkozott Peszkov.

"A tárgyalások soha nem folytak orosz nyelven, mindig tolmácsok közreműködésével" zajlottak - tette hozzá a szóvivő az orosz hírügynökségek által idézett lapinterjújában.

(MTI)