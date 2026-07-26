Anyaország :: 2026. július 26. 16:20 ::

Egy ember meghalt, egy másik súlyosan megsérült egy tállyai vonatbalesetben

A vasárnapi tállyai vonatbalesetben egy férfi az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen meghalt, egy nőt pedig súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel vittek kórházba - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI megkeresésére.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Tállyán egy személyautó ütközött össze vonattal a Táncsics Mihály utcában, egy andráskereszttel jelzett átjáróban. A vonat Abaújszántóról Szerencsre tartott, a két település között pótlóbuszokat indítottak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton öten, az autóban ketten utaztak. Utóbbi vezetője ki tudott szállni a járműből, az utasát a tűzoltók emelték ki.