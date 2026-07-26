Videók :: 2026. július 26. 20:02 ::

Bűnvadászok: zárt kapus "ketrecharc" Tökölön

A történet négy évvel ezelőtt kezdődött Tököl városában. Pál, a tulajdonos jóhiszeműen kiadta a házát egy családnak. Egész addig nem is volt különösebb probléma, amíg aztán egy súlyos betegség miatt le nem gyengült a szervezete.

Ahogy a bérlők megtudták, hogy Pál súlyos beteg, és elvesztette az állását is, kegyetlen módon kihasználták ezt a helyzetet. Naponta vegzálni és fenyegetni kezdték őt, hogy nehéz helyzetét kihasználva, mielőbb rátehessék mocskos kezüket a házára.

Aztán Pál felkereste a Bűnvadászokat...