Rendkívüli állapotot vezettek be az ítéletidő miatt Rosztov-na-Donu városban - közölte Alekszandr Szkrjabin, a dél-oroszországi regionális központ polgármestere vasárnap a Telegram-csatornáján.
A rosztovi régiót szombaton erős széllökésekkel kísért heves esőzések érték el, amelyek legkevesebb 15 településen áramkimaradást okoztak, valamint fennakadásokat a vízellátásban. Rosztov-na-Donu városban egy ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek.
A viharok vasárnap is folytatódtak. A mentőszolgálatok diszpécserközpontjához 35 ezer segélykérés érkezett.
(MTI)