Külföld :: 2026. július 26. 16:55 ::

Rendkívüli állapotot vezettek be a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu városban az ítéletidő miatt

Rendkívüli állapotot vezettek be az ítéletidő miatt Rosztov-na-Donu városban - közölte Alekszandr Szkrjabin, a dél-oroszországi regionális központ polgármestere vasárnap a Telegram-csatornáján.

A rosztovi régiót szombaton erős széllökésekkel kísért heves esőzések érték el, amelyek legkevesebb 15 településen áramkimaradást okoztak, valamint fennakadásokat a vízellátásban. Rosztov-na-Donu városban egy ember életét vesztette, 28-an pedig megsérültek.

A viharok vasárnap is folytatódtak. A mentőszolgálatok diszpécserközpontjához 35 ezer segélykérés érkezett.

(MTI)