Háború, Külföld :: 2026. július 26. 09:26 ::

A terrorállam telepesei mecsetet gyújtottak fel Ciszjordániában

Izraeli telepesek felgyújtottak egy mecsetet vasárnap hajnalban, miközben a hadsereg razziákat hajtott végre Ciszjordániában – jelentette a Ynet hírportál.

Palesztin jelentések szerint az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán kiterjedt razziákat hajtott végre Ciszjordániában, Túl-Karm térségében. A beszámolók szerint a letartóztatási hullám során őrizetbe vettek többsége korábban szabadult palesztin fogoly.

Palesztin források szerint telepesek vasárnap hajnalban felgyújtották Ciszjordániában a Náblusztól délre fekvő Kuszra falu mecsetét, valamint gépkocsikat gyújtottak fel a Rámalláhtól északnyugatra fekvő Beitillu faluban. A tűz jelentős károkat okozott a mecsetben, amelynek falára többek között a "bosszú" feliratot festették. A jelentések szerint a telepesek további rongálásokat is elkövettek a faluban, és eltulajdonítottak tárgyakat a helyiektől.

A közeli Bét Furik faluban a palesztinok szerint megpróbáltak felgyújtani egy lakóházat, és ott is falfirkákat hagytak hátra, köztük a "Zsidók, ébredjetek fel!" feliratot.

Ezzel egy időben palesztin források arról is beszámoltak, hogy telepesek megtámadták az al-Mughadzsir falu közelében működő Ein Számija kőbányát, ahol felgyújtották a munkagépeket és más nehézgépeket. Egy másik csoport a közeli Beitillu faluba hatolt be, és a lakosok több gépkocsiját is felgyújtotta.

A pénteki összecsapások helyszínén, Tál faluban az izraeli hadsereg és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat felmérte a támadók házait, köztük annak a palesztinnak az otthonát is, aki elvette egy biztonsági őr fegyverét, és tüzet nyitott kiránduló izraeli civilekre. A lövöldöző férfit aztán az izraeli különleges erők elfogták.

A házakat az ideiglenes lezárás előkészítéseként mérték fel, amit később lebontás követhet. A terrorállam hadseregének közlése szerint az ideiglenes lezárásról a biztonsági szervek ajánlásai alapján, a szükséges engedélyek beszerzését követően döntenek.

Pénteken két izraeli és négy palesztin vesztette életét a Náblusz melletti palesztin Tál faluban kirobbant összecsapásokban, amelyek izraeli telepesek, a segítségükre érkező biztonsági erők és palesztinok között zajlottak.

(MTI nyomán)