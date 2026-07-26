Extra :: 2026. július 26. 11:14 ::

Támad a queer horror - Heti progresszió (CCCXLII. rész)

Július hónap legutolsó Heti progressziójához is elérkeztünk, így itt az ideje belekezdünk ebbe a válogatásba is. Bőséges termésünk volt ebben a hónapban, melyért olvasónkat illeti a köszönet, tehát nagyon köszönöm ezúttal is!

Vágjunk hát bele a heti adagba!

3. Kedves olvasónk lőtte ezt az Izaura TV-n leadott gyöngyszemet. A Dashwood kisasszonyok Jane Austen Értelem és érzelem című művének „korhű adaptációja”, és hát láthatjuk is, mennyire „korhű”.



Igazi 19. századi Anglia feeling

Az olvasónk által fotózott vágóképeknél kivétel nélkül mindenki néger, amely finoman szólva sem tükrözi vissza a 19. századi angol állapotokat. A történelemhamisítás nagyon is tudatos.

2. A következő kép pusztán mulatságos, de mivel volt már szó júliusban a Lidlről, abszolút elfér a rovat keretein belül.

A Pikok a Lidl saját márkás hús- és felvágottmárkája, sonkákat, kolbászokat, virsliket stb. kínálnak.

Ez a klasszik virsli csirkéből készült, azoknak, akik „füstösen szeretik”, de a csomagoláson feltüntetett 4 darab helyett 5 került a csomagolásba.



Grátisz virsli

Így végül is tényleg megéri, ha „ingyen virslit” osztogatnak.

1. Na, a grátisz virsli után evezzünk egy kicsit komolyabb vizekre . Július 30-án érkezik a hazai mozikba az elsőfilmes Adrian Chiarella természetfeletti horrorja, amely a 2026-os Sundance Filmfesztivál éjszakai kínálatában tűnt fel először, de azóta szerepelt már más filmfesztiválok kínálatában is.

A Léviták könyve két tinédzserről szól, akik egy titokzatos, alakváltó lény elől menekülnek, eddig ebben – horror szempontjából – nincs is semmi extra.

A felütés mellé kapunk még egy elszigetelt ausztrál kisvárost is, ahol egyre terjed a vallási fanatizmus, itt él a két tinédzser fiú is, Naim és Ryan, akik...”természetesen” szerelmesek egymásba. A „szexualitásukat” felfedező fiatalok azonban testi és lelki erőszakkal szembesülnek: a természetfeletti lény annak a személynek a formáját ölti fel, akire a legjobban vágynak, vagyis egymásét.



Nem ez a történelem első queer horrorja - sajnos (fotó: ADS Service/port.hu)

Hát igen...mi ez, ha nem a homoszexualitás „üldözésének” egy újabb politikailag korrekt, „művészi” megjelenítési formája?

A kritikusok egy része tényleg így gondolja. A Variety szerzője szerint A Léviták könyve „egy feszesen felépített, izgalmas queer horror, amely egy egyszerre rémisztő és témájához szorosan kapcsolódó természetfeletti alapötlet által lesz visszafogott, mégis figyelemre méltó."

Az IndieWire szerzője pedig így méltatta a filmet: „találkozhatunk a 'hamis szeretett személy' jelenséggel, egy olyan motívummal, amely hasonló formában megjelenik olyan horror klasszikusokban is, mint az Ördögűző és a Testrablók támadása, valamint olyan modern filmekben, mint a Mi és a Beszélj hozzám!."

A queer horror tehát újabb résztvevővel gazdagodik, „köszönet és hála” érte a politikailag korrekt filmvilágnak.

Én pedig valóban megköszönöm az ismételt, kitartó figyelmet, augusztusban folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info