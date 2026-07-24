Publicisztika, Anyaország :: 2026. július 24. 16:05 ::

"Hol voltatok az elmúlt 16 évben?!"

Egy újabb – tiszás – kollektív elmebaj kezd terjedni a közösségi média felületein. Ez egyre tömegesebb és egyre irracionálisabb. Bár az elmúlt évek eseményeit figyelve nem mondhatnám, hogy meglepő, de azért érdemes rögzíteni, miről van szó.

Ha a Mi Hazánk politikusai (de nem is szükséges, hogy róluk legyen szó, lehet bárki más is, akár még csak nem is politikai szereplő) a közösségi médiában felvetnek egy problémát, vagy ha csupán egy jelenséget is elemeznek, rögvest ellepik az olyan hozzászólások, amelyek azt kérik számon, hogy ezzel miért „csak most” foglalkozik”, az „elmúlt 16 évben” miért nem.



De legalább a Xanax is áfamentes lett... (forrás: a Mapet Show Facebook-oldala)

Persze nem ilyen kulturált formában teszik ezt. Agresszíven, fenyegetve, igazi lumpenproletár stílusban okádják oda tájékozatlanságukat ablakba tevő „véleményüket”. Önkénytelenül felvetődik az emberben a kérdés ilyenkor, hogy ezeknél április 12-e után kötötték be az internetet?! De nyilván nem erről van szó, a tényekhez ehhez semmi köze, kőkemény szektás, virtuális erőszakoskodás az egész.

(Mielőtt valaki azzal jönne, nem, nem különbek a fideszes „hívők” sem, és attól, hogy ezt a tiszás magatartást kritizálom, nem vagyok fideszes – bár akiknek e mondat szól, úgysem fogják megérteni, szóval lényegében tökéletesen felesleges is volt közbevetni.)

No, de a lényegre visszatérve. Látom, ha például feljön a vendégmunkások témaköre és a dolgozói jogok, a migráció, a végrehajtó maffia, a kárpátaljai magyarok helyzete, a Benes-dekrétumok, és tényleg minden olyan téma, amivel a Mi Hazánk, de a többi nemzeti szervezet is évek, némelyikkel évtizedek óta foglalkozik, körülbelül 2 másodpercen belül jelennek meg orkszerű stílusban tiszás kommentelők, akik nem tudnak mást, mint odaköpik: Orbán alatt nem zavart?!

Az embernek kedve lenne ilyenkor kigyűjtögetni több ezer, sőt, akár több 10 ezer linket, videókat, cikkeket, megszólalásokat, amelyek mind azt bizonyítják, hogy de, mi már akkor is foglalkoztunk ezekkel a témákkal, éspedig a Fidesszel szemben, amikor „messiásuk” még Orbán Viktornak tapsolt az első sorban. De legyintek inkább, felesleges. Itt nem számít semmi. Itt ma már csak a cinizmus, a maró gúny, a „röhögő fejes” forradalom zajlik.

Emlékszünk még arra, mikor Németh Balázs egykori köztelevíziós hírbemondó pár éve a Partizánban azt találta nyilatkozni, hogy „nincs olyan, hogy tény?” Gondolom én, azok is felháborodtak ezen, akik manapság – mióta megtiszásodtak – tökéletesen e Németh Balázs-i módon járnak és kelnek a virtuális térben.

Arra számítok, hogy ez a kollektív elmebaj még inkább csúcsra fog járatódni. De amikor majd egyre-másra jönnek a csalódások a Tiszában, és be illene ismerni, hogy nem az lett, amire számítottak, a sokat emlegetett (amúgy tényleg szánalmas Gajdics Ottótól származó) kognitív disszonancia lesz úrrá némelyiken, kap majd némelyik egy „muszájdzsekit”, amiben a továbbiakban habzó szájjal mormolhatják, „Orbán alatt hol voltatok?!”, „az elmúlt 16 évben nem zavart?!”, „csak most jöttök elő?!”... De ezt már csak az ápolók hallják majd.

Kezdem azt gondolni, valóban rendszerváltás történt Magyarországon. Az új államforma nem más, mint a zárt osztály. Magyar Péter miniszterelnök ezt jeleníti meg a Parlament falai között.

Henney Viktor – Kuruc.info