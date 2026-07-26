Anyaország :: 2026. július 26. 20:44 ::

Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak a Mi Hazánk

A Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnésével felszabadult hely betöltésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kérte fel a frakciókat, hogy jelöljenek új alkotmánybírót. A Tisza Párt jelöltje dr. Sonnevend Pál lesz, a Fidesz senkit nem jelöl.

A Mi Hazánk Mozgalom Schiffer Andrást jelöli a megüresedett alkotmánybírói pozícióra – ezt Toroczkai László jelentette be az X-en közzétett bejegyzésében. Az 55 éves Schiffer András ügyvéd 2010 és 2016 között az LMP országgyűlési képviselője, két időszakban is frakcióvezetője volt. Jogi diplomáját az ELTE jogi karán szerezte 1995-ben. Schiffer rendszeres szereplője különböző vitaműsoroknak, köztük a Magyar Jelen Nyílt Sisak című műsorának is, így aktívan részt vesz a közéleti diskurzusban.

Alább Toroczkai László bejegyzése a jelölésről: