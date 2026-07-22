Anyaország, Videók :: 2026. július 22. 09:57 ::

Leköpték Magyar Pétert, videón a jelenet

Magyar Péter miniszterelnök, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Rákospalota-Újpest vasútállomáson mutatja be a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet.



Most már ilyen fejezete is van az abszolút filmszínháznak (fotó: Tövissi Bence / Index)

Vitézy és Magyar éppen a Nyugati pályaudvaron sétált, amikor valaki odalépett hozzá, megszólította és leköpte.

A miniszterelnök ezután jó egészséget kívánt neki, és azt mondta „a Fidesz még megmaradt arcait látjuk”. Majd megállapították, hogy Lázár János lehet, hogy ezért nem járt vonattal.

Bódis Kriszta, a Tisza Párt országgyűlési képviselője 2025 novemberében járt úgy, ahogy most a miniszterelnök. „Leköptek. Ezen is túl vagyunk” – mondta el akkor.

(Index)