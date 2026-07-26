Visszatért vasárnap a Földre három űrhajós a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről, ahol nyolc hónapot töltöttek el.
A Roszkoszmosz orosz űrhivatal tájékoztatása szerint Szergej Kugy-Szvercskov és Szergej Mikajev orosz és Christopher Williams amerikai űrhajósokkal a fedélzetén a Szojuz MSZ-28 űrhajó sikeresen Földet ért a kazah sztyeppében nem messze Zsezgazgan városától.
A NASA amerikai űrkutatási hivatal szerint 241 napos küldetésük során a Földet 3856 alkalommal kerülték meg a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő ISS-en és így több mint 160 millió kilométert tettek meg.
Az orosz űrügynökség élő felvételein a három mosolygó űrhajóst lehetett látni, ahogy éppen ellátták őket leszállás után.
Williams és Mikajev számára ez volt az első küldetés az ISS-en, míg Kugy-Szvercskov számára már a második. Tavaly novemberben indultak az ISS-re.
Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik az ISS-hez köthető projektekben.
(MTI)