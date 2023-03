Anyaország :: 2023. március 3. 11:21 ::

Már 32 gyanúsítottja van az az orvosi segédeszközökkel kapcsolatos csalási ügynek

Újabb négy embert fogott el a rendőrség az orvosi segédeszközökkel kapcsolatos csalási ügyben, így már 32-re nőtt a költségvetési csalással gyanúsítottak száma - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon.

Ezúttal a győri rendőrök fogtak el két orvost, egy cégvezetőt és egy alkalmazottat. Közülük egy embert a bíróság letartóztatott, a többiek szabadlábon védekeznek - tartalmazza a közlemény.

A gyanú szerint a gyanúsítottak ahhoz a bűnszervezethez tartoztak, amely gyógyászati segédeszközök után járó állami támogatásokat vett fel jogosulatlanul.

Mint írták: a gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek által a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) jogosulatlanul visszaigényelt állami támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult büntetőeljárás 2022 novemberében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál (KR NNI).

A bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalási ügy nyomozásába azóta már több vármegyei rendőr-főkapitányság is bekapcsolódott. Így Baranya, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegyében is létrejött egy-egy nyomozócsoport, melyek a náluk folyamatban lévő büntetőeljárásokban, gazdasági társaságonként vizsgálják a bűncselekményeket. A Nemzeti Védelmi Szolgálat továbbra is aktívan közreműködik az ügy részleteinek feltárásában, országszerte több mint hetven nyomozó dolgozik az ügycsoporton.

A tájékoztatás szerint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy időben tíz helyszínen hajtott végre kutatásokat, és három férfit, valamint egy nőt fogtak el. Egy szegedi és egy nyíregyházi orvost, valamint egy budapesti cég ügyvezetőjét és alkalmazottját, akik mindketten Baranya vármegyei lakosok.

A nyomozók a gyanúsítottak valamennyi lakcímét, tartózkodási helyeit, a hozzájuk köthető rendelőket, cégtelephelyeket és fióktelepeket is átkutatták, és lefoglaltak minden olyan eszközt és dokumentumot, mely releváns az ügyben. Összesen 24 adathordozóval - köztük mobiltelefonokkal és laptopokkal -, rengeteg irattal, valamint 400 gigabájtnyi lementett adattal távoztak a helyszínekről.

Vagyonvisszaszerzés keretében az érintett cég ügyvezetőjétől lefoglaltak még egy quadot, egy gépkocsit, egy motort és egy rakodógépet.

A gyanú szerint a gyógyászati segédeszközök gyártásával foglalkozó vállalkozás a jogosulatlanul felírt közel 3 ezer darab gyógycipő után több mint 162 millió forintot igényelt vissza a NEAK-tól. Ebből 930 cipőhöz a fiktív tartalmú vényeket a szegedi orvos írta fel, amivel közel 50 millió forinthoz segítette hozzá a céget.

A bizonyítékok alapján a társaság cipői sorozatgyártással és gyenge minőségben készültek. A lábbeliket kapott ügyfeleket pedig senki meg sem vizsgálta, sőt a gyógycipős vényeket felíró orvossal soha nem is találkoztak - ismertették.

A győri nyomozók mind a négy elfogott személyt gyanúsítottként hallgatták ki üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás, személyes adattal visszaélés és hamis magánokirat felhasználása miatt. A szegedi orvost bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit időközben a bíróság el is rendelt. A másik orvos, a cégvezető és az alkalmazott szabadlábon védekezik - olvasható a közleményben.

(MTI)