70 ezer forintot fizetett az anyajegye levetetésére - ugyanarra a rendelésre hívták be, ahol a tb-s betegeket is ellátják

Egy anyajegyet szeretett volna levetetni a hátáról Tóth Zsolt, és, mivel elmondása szerint nem akart hónapokat várni tb-s időpontra, így keresett egy magánklinikát az interneten, hogy gyorsabban menjen a dolog.

A hvg cikke szerint a férfi végül a Debreceni Egyetem tulajdonában lévő UD YouMED-et választotta, és rövid idő alatt közeli időpontot kapott a beavatkozásra, igaz, ezért 70 ezer forintot kellett fizetnie. Már az furcsa volt, hogy előre kérték a pénzt, de az igazi csavar csak ezután következett.

A számla rendezése után az UD YouMed irodájában kapott egy térképet útbaigazítás gyanánt, és meglepődve tapasztalta, hogy az egyetem területén a közfinanszírozott bőrgyógyászati osztályra kell mennie, ahol a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott betegeket is ellátják, olvasható a cikkben.

Tóthot végül ugyanarra a rendelésre hívták be, ahol a tb-s betegeket is ellátják.

Nem tudták, hogy miért vagyok ott, azzal sem volt tisztában az orvos, hogy melyik anyajegyemet kell leszedni, a feleségemnek kellett bejönnie megmutatni, melyikről van szó, mivel a hátamon volt, én azt pedig ugye nem látom. A beavatkozás után mondta az orvos, hogy át kell kötözni a sebet, így kértem volna pár sebtapaszt, de ekkor azt a választ kaptam, hogy nem adhat, mert ez állami ellátás, vegyek a boltban. Azt is említette, hogy két hét múlva jöjjek vissza varratszedésre, ami a magánklinikán keresztül 10 ezer forintba kerül.

A YouMed a lapnak nem válaszolt, Tóth panaszára viszont reagáltak. Baranyiné Rácz Judit, a cég ügyvezető igazgatója azzal a felütéssel kezdte válaszát, hogy a cég soha nem állította magáról a hivatalos kommunikációjában és tájékoztatóiban, hogy „magánklinikaként” üzemelne. Ez azért is vitatható, mert a TOP 30 Legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben elnevezésű szakmai lapban, az Egyetemi magánklinikák – Mindhárom magánszolgáltató megérkezett a legnagyobbak közé című cikkben maga Baranyainé is nyilatkozik.

Az eset eljutott Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterig, aki a lapnak azt mondta: egy-egy eset bemutatása arra ösztönzi az érintetteket, hogy ne csak papíron, hanem a valóságban is megfeleljenek a szabályoknak. Hozzátette, hogy nemcsak a debreceni cég helyzetével fog foglalkozni, hanem a többi egyetemi magánszolgáltató működését is felül fogja vizsgálni. Erről már miniszteri meghallgatásán is beszélt.

(24 nyomán)