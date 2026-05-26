Anyaország :: 2026. május 26. 14:08 ::

Maradjon csöndben! - utasította rendre Toroczkai a beszólogató filmszínház-miniszterelnököt

Toroczkai László volt az első felszólaló Magyar Péter után, aki örült, hogy végre nem Facebookon, kommentekben kell vitatkozniuk egymással, hanem szemtől szemben. A Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője a Meta külső beavatkozásáról beszélt, majd ismét felhozta, hogy őt a legnagyobb közösségi média vállalat letiltotta.



Fotó: Szollár Zsófi / Index

Toroczkai szerint új közmédiát hozott létre a Facebookon kívül Magyar Péter, ez pedig az RTL, ahol a miniszterelnök első interjúját adta, szerinte olyan baráti hangulatban, mint korábban Orbán Viktorral készítettek más helyeken. Felidézte, hogy a Tisza több képviselője is korábban az RTL-nél dolgozott, majd arról beszélt, hogy az RTL és a Meta hasonló ideológiát képviselnek. Az oktatási miniszterre rátérve kifejtette, hogy tart attól, hasonlóan LMBTQ-lobbit fog képviselni.

– Parlamenti képviselőt csinált a testőréből – utalt Tóth Tamásra, aki egy korábbi utcai fórumon védte Magyar Pétert, ahol Toroczkai is megjelent. Magyar Péter Toroczkai beszéde közben mutogatva reagál. Erre fel is szólította Magyar Pétert, hogy maradjon csöndben, mert őt is végighallgatta mindenki.

A Mi Hazánk elnöke ismét elmondta, hogy bármilyen kormányjavaslatot támogatnak, ami jó lesz Magyarországnak, de közben tiszteletet követelt a Tisza-kormánytól. „Önnek is fel kell ehhez a feladathoz nőni” – szúrt oda a miniszterelnöknek, felidézve egy korábbi megszólalását, amikor Magyar Péter Hófehérkéhéz és a hét törpéhez hasonlította a Mi Hazánk frakciójának létszámát.

Azt az egy javaslatot nem tudják támogatni, hogy mind az öt vizsgálóbizottságot a Tisza képviselői vezessék, példaként felhozva Balásy Gyula ügyét, amihez szerinte a Mi Hazánkra is szükség van, hogy Magyar Péter esetleges korrupciós ügyét fel lehessen deríteni.

Rétvári Bence: Ön egy maffiarendszer része volt tizennégy éven keresztül?

Rétvári Bence azzal kezdte hozzászólását, hogy „gratulálok, miniszterelnök úr, a megválasztásához. Mi a kormány sikerességéhez vagyunk érdekeltek. Nem mi választottuk egymást, hanem az emberek választottak minket. Azért küldtek minket ide, hogy az egész nemzetet szolgáljuk. Minden olyan javaslatot, amit a kormány benyújt és az emberek érdekét szolgálja, támogatunk, viszont azokat a javaslatokat, amelyek az elmúlt tizenhat év eredményeit veszélyeztetik, nem támogatjuk.”

– Ami a maffiázásról szól, amit a pulpituson mondott. Mégiscsak, az elmúlt tizenhat esztendőből tizennégy évig a Fidesz-KDNP-rendszer része volt. Háttérintézmény vezetője volt, állami cégek vezetésében működött közre, még olyan is volt, hogy nagyvállalkozó cégében viselt tisztségeket. Tizenhat évről beszélt, de ön abban tizennégy évig vezető volt. Ön egy maffiarendszer része volt tizennégy éven keresztül? – kérdezte a KDNP frakcióvezetője, hozzátéve: Magyar Péter több választáson is jóváhagyta szavazatával a Fidesz-KDNP tevékenységét.

„Amikor ön tizenhat évről beszél, akkor elfelejti, hogy tizenkét évet az emberek megerősítettek, ahogy ön is. Kétségtelen, hogy az utolsó négy esztendőben nem így történt” – mondta Rétvári Bence, aki a politikai szolgálatról közölte, 2010-ben azzal kezdték a kormányzást, hogy megfelezték a parlament létszámát, valamint más korlátozásokat is bevezettek.

Ön is említette a lex Orbánt, amivel ki akarják zárni, hogy Orbán Viktor még egyszer Magyarország miniszterelnöke legyen. Helmut Kohl a ciklusa felében nem az embereket szolgálta, vagy Margaret Thatcher nem az embereket szolgálta? Önök azt akarják megakadályozni, hogy Orbán Viktor még egyszer miniszterelnök lehessen, és ezt nem tisztességes versenyben akarják elérni, hanem egy Alaptörvény-módosítással. Az európai politikában emlékszik valaha olyan esetre, hogy egy választáson győztes párt azzal kezdi tevékenységét, hogy a rivális erő vezetőjét szabályozással zárja ki a politikai versenyből? – tette fel a kérdés Rétvári Bence, hozzátéve: „Önnek van ezer választási ígérete. Miért nem bízik a saját sikerében? Miért nem bízik a minisztereiben, a kormányában? Miért nem gondolja, hogy négy év múlva, egy sikeres kormányzás végén újraválasztott miniszterelnök lesz? Ön fél attól, hogy Orbán Viktor visszatérhet. Ha nem félne, nem fogadnának el ilyen Alaptörvény-módosítást.”

Rétvári Bence leszögezte, Orbán Viktor nem bukott miniszterelnök lesz a történelemkönyvekben, hanem Magyarország leghosszabb ideig hivatalban lévő kormányfője. A frakcióvezető arra is kíváncsi volt, hogy most akkor hiány van a költségvetésben, vagy van fedezet a beígért jóléti intézkedésekre.

Gulyás Gergely még nem tudja, hogy tegeződjenek, vagy magázódjanak

Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezetőjének felszólalásának külön pikantériát adott, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely egykor jó barátok voltak, ez az első nyilvános összecsapásuk, miután különböző politikai közösséghez tartoznak.

Én értem azt, hogy nem mindenkinek tűnt fel, hogy véget ért a választási kampány (...), ezért itt az idő, hogy Facebook-kormányzás helyett érdemi cselekvés kezdődjön – kezdte az egykori Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a 120 ezer forintos minimálbér bevezetését támogatni fogják, ahogyan a katás adózás visszavezetését is támogatni fogják, bár szerinte nem az eredeti állapotban kell annak megtörténnie. Gulyás Gergely azzal is egyetértett, hogy több kórházban valóban szörnyű állapotok uralkodnak, azonban elvárja, hogy az egészségügyért tett erőfeszítéseiket, például a fizetések tekintetében, elismerjék.

Az otthonteremtésről, családtámogatásról, nemzetpolitikáról, migrációs politikáról szólva elmondta, hogy örülnek neki, ha ezeket fenntartják, azt örömmel fogadják. Gulyás Gergely rámutatott, hogy nem érti, ha ennyi mindenben értenek egyet, „mire ez a gyűlöletkeltés”. Nem érti, hogy miért támadja ilyen elánnal a közjogi méltóságokat. Továbbá elmondta, nem érti, miért kell elrontani azt, „ami jól működik”, itt beszélt többek között kekváról és kurátorokról.

Saját magáról szólva üzente Magyar Péternek, hogy ő sose lopott, és ő is pontosan tudja, hogy ez így van, az ingatlanjai is ugyanazok, amik korábban voltak. Rétvári Bencéhez hasonlóan Gulyás is kiemelte a Fidesz-kormány által megfelezett képviselői létszámot, miközben Magyar Péter neki is beszólogatott a székéből.

– Majd azt ki kell találnunk, hogy tegeződünk, vagy magázódunk – üzente Gulyás, miközben a kormányfő több beszólást is elejtett, miközben arról beszélt a fideszes politikus, hogy ne gondolják azt, hogy a képviselők okosabbak, mint a választópolgárok.

Frissítés: Magyar Péter külön-külön válaszolt az ellenzéki képviselőknek

„Toroczkai László elnök úrnak, örülök, hogy szemtől szembe tudunk végre beszélni. Biztonsági embereket, verőembereket említett, nincs arra szükség elnök úr, ön sükösdi gyerekektől is megijed és kiszalad a teremből. Talán még Gulyás Gergellyel is egyetértünk abban, hogy az önök kivonulása az egyik leggyalázatosabb pillanat volt 1990 óta ebben a házban. Szégyelljék magukat! Utólag is köszönjük a sükösdi gyerekeknek azt a csodálatos zenét, akkor is, ha önöknek valamiért nem tetszett.”

– Facebookról, Metáról és egyéb dolgokról gyárt konteókat. Ezekre a konteókra körülbelül annyi ember vevő, amennyi szavazójuk van. Szívesen átveszem a dossziét. Ön egy projektort meg egy liftet akart luxusnak beállítani egy olyan épületben, amiben még soha nem jártunk – utalt a Szabad György Irodaházra Magyar Péter, hozzátéve: ők nem azért kérték az irodaházat, mert ott van projektor, hanem nem akartak beköltözni a szocialista rendszer egyik volt központjába. Toroczkai László a felszólalás közben egy zöld dossziét adott a miniszterelnöknek, amely körülbelül száz olyan szimpatizánsuk képernyőmentését tartalmazza, ahol a Meta azt írta, hogy veszélyes személyről osztottak meg valamit.

A miniszterelnök hangsúlyozta: „Valóban volt egy olyan vállalásunk, hogy egy nap alatt felfüggesztjük a közmédia hírszolgáltatását. Mivel elkezdődtek a tárgyalások, és úgy tűnt, mivel nincsenek politikai nyomás alatt, önmaguk is hajlandók távozni a fideszes bábok.” Ha ez nem történik meg a héten, elindítják a szükséges jogszabályi változtatásokat. Magyar Péter nem hiszi, hogy valaha létre tudnak hozni egy tökéletes közmédiát, de úgy látja, annál csak jobb lehet, mint ami az elmúlt években volt.

Legközelebb ne fusson ki, ha gyerekek tamburán játszanak, nem tudom, a gyerekekkel vagy a tamburával volt a baj. Ha kéri, hogy énekeljük el közösen a Székely himnuszt, amibe beleegyeztünk, akkor ne menjen ki! – kérte Toroczkai Lászlótól Magyar Péter.

A miniszterelnök Rétvári Bencével közölte: „több százezer ember mögé próbálnak bebújni. Egyetlen árva szót sem említett a saját maguk felelősségéről. Egy szót nem szólt a négy évükről. Azt mondta dolgoztam diplomataként a kormánynak, igen, több százezren dolgoztak a kormánynak, attól még nem ők a felelősük. Védvonalat akar építeni Orbán Viktor elé, miközben arra a kérdésre nem tud válaszolni, hogy hova tűnt Orbán Viktor? Azt mondta az önök bátor utcai harcosa, hogy beül a parlamentbe akkor is, ha nem választják meg. Hova tűnt? Mire készül, a csodafegyverre? Nem akar ő már miniszterelnök lenni.”

– Beszélt Gulyás Gergely arról, hogy nem lopott semmit. Készségesen elhiszem, de én meg azt kérem, hogy nézzen körbe, bár éppen Lázár János nincs itt. Ő is ugyanazzal a két ingatlannal fejezte be? Beszélgettünk mi erről. Miből lettek az ingatlanok? Miből lett a kastély? Ön elhiszi, frakcióvezető úr, hogy Rogán Antal egy feltaláló? Önök is nevetnek, miért nevetik ki Rogán Antalt? Vége van annak frakcióvezető úr, ezt őszintén és barátilag mondom, hogy hülyének lehet nézni a magyar embereket – hangsúlyozta Magyar Péter, hozzátéve: „egy olyan pártnak a frakcióvezetője, amely szétrabolta ezt az országot. Nem a semmiből lett Hatvanpuszta. Ön sem hiszi el, hogy a 86 éves édesapja a leköszönt miniszterelnöknek úgy döntött, hogy 20 milliárd forintból, vagy ki tudja, mennyiből, felépíttett egy uradalmi birtokot, és karriert vált, gazdálkodó lesz. Rögtön a zebratenyésztéssel kezdi.”

Magyar Péter a 480 forintos üzemanyagárról közölte, a nyersolaj világpiaci ára duplájára emelkedett, mióta erről beszélt.

„Mi nem úgy jártunk el, mint önök, hogy semmit nem vállaltak. Hol beszéltek önök új Alaptörvényről, hol beszéltek a kata megszüntetéséről, a minimálbér adómentességének eltörléséről, a magánnyugdíjpénztári vagyon ellopásáról? Sehol, soha. Önök hazudtak az embereknek, olyan dolgokat vittek végbe, amikhez semmi felhatalmazásuk nem volt. Igazuk van, ott vannak a vállalásaink, négy évünk van arra, hogy teljesítsük ezeket a vállalásokat, legyen szó adócsökkentésről, áfacsökkentésről, a nyugdíjas SZÉP-kártyáról, a magyar gazdaság beindításáról, és az uniós források hazahozataláról” – sorolta a miniszterelnök, kiemelve, hogy leltárt kell készíteniük az ország állapotáról, valamint az elmúlt évek ügyeiről, amit nyilvánosságra hoznak.

Magyar Péter így folytatta: „2022-ben volt egy változás, önök nem kértek felhatalmazást arra, hogy a rezsicsökkentés csökkentése is megvalósuljon. Arra sem kértek felhatalmazást, hogy az utolsó hónapokban, amikor már jóval alacsonyabb volt a világpiaci ár, még mindig efölötti áron adják el a gázt és a villanyáramot a magyar embereknek. Arra sem kértek felhatalmazást, hogy Mészáros Lőrinc cégei érdekében a négyszeresére emeljék a rendszerhasználati díjakat.”

A miniszterelnök úgy vélekedett, lehet éjszakánként még feltör a demokrácia és a jogállam Gulyás Gergelyből, majd megjegyezte: inkább nem beszél erről, mert nem akarja, hogy kizárják a saját frakciójából a volt minisztert.

Magyar Péter szerint olyan megállapodást találnak az egyetemek működtetésére, ami jó lesz az oktatóknak és a hallgatóknak is. Egyeztetéseket kezdeményeznek a felsőoktatási intézmények vezetőivel.

– Sokat beszéltek gyűlöletről, gyűlöletkeltésről önök. Néztem, hogy ez a gyönyörű épület nehogy meghasadjon. Önök beszélnek gyűlöletről, amikor évente százmilliárdokat, ezermilliárdokat költöttek gyűlöletkampányra. Mindenki ellen gyűlöletkampányt folytattak, néha még a saját szavazóikat is megijesztették a háborús pszichózissal – jelentette ki a miniszterelnök.

Magyar Péter végül azt kérte Gulyás Gergelytől „emelkedjen felül, legyen különb, mint az a tehetségtelen bűnbanda, aki ön mögött áll. Legyen önben annyi, hogy feláll és elmondja, tévedtünk, hibáztunk, kiraboltuk ezt a nemzetet, legközelebb nem fogjuk ezt csinálni.”

(Index nyomán)

Korábban írtuk: Pont Magyar Péter beszélt önmérsékletről a parlamentben