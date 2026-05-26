Ugron Zsolna: semmi közöm a kegyelmi ügyhöz

Semmi, de semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz, amibe most már jó ideje igyekeznek belemosni. Arról, hogy Novák Katalin kegyelmet adott Kónya Endrének, a sajtóból értesültem – közölte a Facebookon Ugron Zsolna. Az erdélyi születésű, József Attila-díjas író hangsúlyozta, hogy sem a volt férjével, sem Kónya Endre édesanyjával, sem Lévai Anikóval nem beszélt a kegyelmi ügyről, és nem is tudott arról, hogy az folyamatban van.

Azt is hangsúlyozta, hogy 15 éve elvált, és elköltözött Zaboláról.

A 444 kedden reggel közölt riportot, amelyben felidézte, hogy néhány nappal Novák Katalin lemondása után előkerült egy kép a volt államfőről, mely Zabolán, Kónya Endre szülőfalujában, a Mikes-kastély előtt készült, és annak egyik tulajdonosával, Gregor Roy-Chowdhuryvel látható rajta. Novák fél évvel azután járt ott, hogy 2023 tavaszán kegyelmet adott a pedofil bűncselekményeinek eltussolása miatt elítélt bicskei igazgatóhelyettesnek. Roy-Chowdhury volt a férje Ugron Zsolnának, akit jó kapcsolat fűz Orbán Viktor miniszterelnök feleségéhez, támogatta írói pályája elején.

A cikk kitér arra, hogy Ugron kapcsolatot ápolt Kónya Endre édesanyjával is. 2018-ban Az utolsó nagyasszony címmel forgatott egy filmet zabolai gróf Mikes Johannáról, Sisi királyné híres udvarhölgyéről. Ebben megszólalt Kónya Endréné, akire a Mikes család jó barátjaként hivatkoztak.

Ugron erre úgy reagált: „A 444 cikkében emlegetett dokumentumfilmet Mikes Johannáról forgattam, Bethlen István miniszterelnök unokahúgáról, Teleki Pál miniszterelnök menyéről, mert rendkívüli élete volt, a többi közt azt lehet megtanulni belőle, hogyan kell kibírni, ha az embert éppen igazságtalanul meghurcolják. Egyébként sok műsor és dokumentumfilm forgott ezen a helyen, spanyol, angol, román és magyar is – olyan, amit nem én forgattam. Sok politikus, osztrák, német, angol stb. járt ott, diplomaták, professzorok, ismert emberek is”.

