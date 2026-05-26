2026. május 26. 13:57

Pont Magyar Péter beszélt önmérsékletről a parlamentben

Amikor az ország bajban van, legyen a közös jelszavunk az önmérséklet! - mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt. /Bővített hír./

A kormányfő felszólalásában kiemelte: "olyan ember ne jöjjön politikusnak, vagy ne maradjon ebben a Házban, aki ebből akar meggazdagodni!".

Közölte: az Országgyűlésben ülő megválasztott képviselők a magyar nemzet képviseletére esküdtek fel, esküjük szerint tisztségüket a teljes magyar nemzet javára gyakorolják. Minden magyart képviselnek, függetlenül attól, melyik frakcióban ülnek, listáról vagy egyéniben nyertek mandátumot - mutatott rá.

Magyar Péter arra kérte a képviselőket, hogy minden vitájuk közben, minden döntésük idején az lebegjen a szemük előtt, hogy a magyar emberektől kapták a felhatalmazásukat; a velük szembeni történelmi felelősséget tartsák szem előtt.

"Minden szivarszobát bemutatnak"

A miniszterelnöki tisztségen túl más választott tisztségek esetén is megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét - mondta a kormányfő kedden napirend előtt az Országgyűlésben.

Magyar Péter kifejtette, a hatalom, legyen az helyi, vagy országos, ne tarthasson örökké; a korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti önmérsékletét, egy ponton már nem marad különbség az állam, a párt és az adott vezető személyes hatalmi érdeke között.

A kormányfő azt mondta, minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki. Minden szivarszobát, minden a magyar emberektől eltulajdonított forintot bemutatnak, beszámolnak a költségvetési csalásokról, a tiltott pártfinanszírozásról, a hűtlen kezelésekről, az eltitkolt tételekről, a hiányról - sorolta.

Magyar Péter hangsúlyozta, mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások fefüggesztését, ezért indítják el az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek és a nyugdíjasoknak a SZÉP-kártyát, ezért hozzák haza az uniós forrásokat.

Íme az önmérséklet:

Magyar Péter azt kérte a fideszes képviselőktől, tiszteljék meg a szavazóikat azzal, hogy nem használják őket élő pajzsként saját korrupciós ügyeik, bűncselekményeik eltakarására.

Üdvözlöm a bukott Fidesz kezdeményezését egy Védvonal kialakítására. Üdvözlöm, amennyiben ez nagyon jó védőügyvédeket jelent a büntetőeljárások megindulásakor. A szakma legjobbjaira lesz szükségük, de szégyenletesnek tartom, hogy a saját szavazóikat tartják élő pajzsként maguk előtt, amikor tömegével kerülnek nyilvánosságra azok a bűnök, amelyeket a magyar nemzet ellen elkövettek.

– Tisztelt Lázár János, nem tudott ma megjelenni. Az ön választói nem tehetnek arról, hogy a minisztériumi alagsorokban fideszes kampányanyagokat tároltak, közpénzből működő intézményekben. Az ön választói nem tehetnek arról, hogy magát valami fordított Széchenyinek gondolva önkényesen állított le beruházásokat, tette tönkre a vasutat – közölte a miniszterelnök.



Magyar Péter Tuzson Bencének azt üzente „az ön választói nem tehetnek arról, hogy Deák Ferenc minisztériumának ön elárulta a magyar jogállamot, és legfőképp nem tehetnek arról, hogy a Szőlő utcai rémtettek kapcsán legfontosabb dolgának is a hazudozást tartotta. Az, hogy felvette ezután a mandátumát, mindent elmond az önök politikai közösségének erkölcsi állapotáról. Ez igaz Takács Péterre is.”

„Tisztelt Rétvári Bence, az ön választói nem tehetnek arról, hogy rendőröket használtak kampányra. Tisztelt Orbán Balázs, az ön választói nem tehetnek arról, hogy ön őszintén és mély meggyőződéssel vetette meg a nemzetet egybe forrasztó 1956-os forradalmunkat és szabadságharcosainkat. Tisztelt Takács Péter, az ön választói nem tehetnek arról a szégyenteljes állapotról, amibe a magyar állami egészségügy került. Rogán Antal választói nem hibásak a fényűző luxusért, amit a Várban felépítettek” – sorolta a neveket Magyar Péter, aki Rogán Antallal összefüggésben a „gyűlöletkampányokat” is megemlítette.

(MTI - Index nyomán)