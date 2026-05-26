Külföld :: 2026. május 26. 12:00 ::

Észak-Korea újabb ballisztikus rakétatesztet hajtott végre

Észak-Korea kedden újabb ballisztikus rakétatesztet hajtott végre, idén már a nyolcadikat, amelynek során kis hatótávolságú rakétákat és más, nem azonosított eszközöket lőtt ki - közölte a dél-koreai hadsereg.

A rakétákat a dél-koreai határ közelében fekvő Csongdzsu környékéről indították, és mintegy 80 kilométeres repülés után csapódtak a tengerbe - számolt be róla a dél-koreai hadsereg vezérkara.

Szöul azt is közölte, hogy a hadserege továbbra is teljes készültségben marad, számítva az esetleges további rakétakilövésekre.

Észak-Korea legutóbb április 19-én lőtt ki több kis hatótávolságú rakétát. A ballisztikus rakéták kilövését az ENSZ Biztonsági Tanácsának számos határozata tiltja Észak-Korea számára.

A dél-koreai Yonhap hírügynökség korábban kormánytisztviselőket idézve jelentette, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök még májusban találkozhat Kim Dzsongün dél-koreai vezetővel Phenjanban. Az állami látogatást azonban hivatalosan nem erősítették meg.

(MTI)