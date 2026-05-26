Két tömegverekedés is volt Debrecenben

Múlt héten, pár nap különbséggel, két verekedés helyszínéül is szolgált egy debreceni vendéglátóhely előtti terület. Mindkét alkalommal többen ütötték és rúgták egymást.

A helyi rendőrök azonnal vizsgálatot indítottak, és megkezdték a verekedők azonosítását. Vasárnap délután közülük kettőt elő is állítottak, majd csoportos garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az ügyben további elszámoltatások várhatók.

A rendőrök kérik, hogy aki felismeri az elkövetőket, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.