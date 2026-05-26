Külföld :: 2026. május 26. 12:11 ::

Vonat ütközött iskolabusszal Belgiumban, többen meghaltak

Iskolabusszal ütközött egy vonat a belgiumi Buggenhoutban, a vasúti átjáróban történt balesetben többen életüket vesztették - közölte a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán kedden.

Az Infrabel belga vasúthálózat-üzemeltető vállalat megerősítése szerint Belgium kelet-flandriai régiójában történt baleset körülményeit még vizsgálják, de az első jelentések szerint a vasúti átjáró az iskolabusz és a vonat ütközésének idején le volt zárva.

A mentőszolgálatok a helyszínre vonultak. A vonat utasai közül senki sem sérült meg, a buszon utazók közül azonban többen is életüket vesztették. Az áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert - írták.

Belçika’nın Buggenhout kentinde okul otobüsü ile tren hemzemin geçitte çarpıştı. İlk bilgilere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralılar hastanelere kaldırıldı. pic.twitter.com/HK3CKWnl8Z May 26, 2026

Frissítés: miniszter: diákok, a kísérőjük és a buszsofőr vesztette életét a balesetben



Két diák, a kísérőjük és a buszsofőr vesztette életét a balesetben, melyben egy iskolabusz ütközött egy vonattal a belgiumi Buggenhoutban - közölte Jean-Luc Crucke belga szövetségi közlekedési miniszter az RTL műsorszolgáltatóval kedden.

A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap közölte, a miniszter információi szerint a buszon további öt diák tartózkodott, akik közül a balesetben ketten súlyosan megsérültek.

(MTI)