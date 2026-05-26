Megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap

Megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösd hétfőn - közölte a HungaroMet Zrt. kedden a honlapján.

Azt írták: hétfőn országszerte meleg, nyárias időjárás volt, az országos átlagos maximum-hőmérséklet 30,2 Celsius-fok volt, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál.

Hozzátették: a fővárosban, az újpesti meteorológiai állomáson kora délután 32,2 fokot regisztráltak, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti legmagasabb maximum-hőmérséklet rekordja.

Emlékeztettek rá: a korábbi, 32,0 fokos rekordot még 2007-ben mérték Pestszentlőrincen.

(MTI)