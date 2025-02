Anyaország :: 2025. február 17. 15:43 ::

Orbán szerint csak idő kérdése, és az euró árfolyama be fog nézni a 400 forint alá is

"A békének gazdasági előnyei vannak, ezért is indítottunk békemissziót, az elmúlt három évben ezért tartottunk ki a béke mellett" - hangsúlyozta Orbán Viktor kormányfő a Facebookon.

A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok meg az amerikaiak között. A két elnök már beszélt is egymással telefonon – tette hozzá.

"Itt azt látom, hogy tíz százalékkal máris estek a gázárak, és a forint is lendületet vett" – emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette: úgy néz ki, hogyha ez így megy tovább, akkor csak idő kérdése, és az euró árfolyama "be fog nézni a 400 forint alá is."

"Ennyit jelent a béke" – mutatott rá a kormányfő.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: ha a dolgok így folytatódnak, akkor mindenki látni fogja, hogy a béke gazdasági előnyökkel is járhat, sőt járni is fog Magyarország számára

"Ki kell tartanunk a béke mellett" – hangsúlyozta.

(MTI)