Extra :: 2026. június 6. 20:20 ::

Toroczkai László: így legyen ötösöm a lottón

A Mi Hazánk-elnök írja Twitter-oldalán (mert Facebook-oldala ugye nem lehet...):

Így legyen ötösöm a lottón! Biztos voltam benne, hogy ha letiltjuk Magyar Pétert a Mi Hazánk Facebook-oldaláról, akkor külön posztban fog panaszkodni. Pár napja ugyanis a Parlamentben is arról beszélt, mennyire feldúlta, hogy egy képviselő letiltotta őt.

Nos, az a helyzet, Miniszterelnök Úr, hogy elegünk lett abból, hogy úgy üzenget és kommentelget a Facebookon, hogy közben pontosan tudja: nekem nem lehet oldalam, így a saját nevemben nem tudok Önnek válaszolni. Ez így nem korrekt. Tudja, vitáztunk már erről, ahogyan arról is, hogy a Meta beavatkozása miatt a választások sem voltak tiszták.

Ez Önt eddig nem érdekelte, sőt, inkább gúnyolódott rajtam, amikor erről beszéltem. Akkor most miért toporzékol csak azért, mert a Mi Hazánk Facebook-oldalán nem tud kommentelni? Hiszen ez semmiség, nem?

Sőt, arra kérem, Miniszterelnök Úr, hogy a demokratikus esélyegyenlőség és a tiszta választások érdekében törölje a Facebook-oldalát! Elég lesz a Tisza Pártnak is a párt oldala, ahogyan a Mi Hazánk esetében van. Országjárásra pedig indulhat úgy is, hogy a kisbírók kidobolják a településeken az érkezését – kb. ahogyan nekem kell már hét éve.

Nyilván megteszi ezt az apróságot a magyar demokráciáért, Miniszterelnök Úr, ugye?

De megígérem Önnek, ha miniszterelnökként elintézi a Metánál, hogy lehessen oldalam, levegyenek arról az átláthatatlan, szubjektív fekete listáról (ahol valamiféle "veszélyes személyek" vannak), én az idők végezetéig engedélyezni fogom Önnek, hogy kommenteljen az oldalamon. Soha nem fogom letiltani

A vitát a tüntetésről és a migrációs paktumról pedig folytassuk hétfőn, személyesen, néhány méterre egymástól, a Parlamentben – ne a Facebookon! Biztos lehet benne, hogy nem ijedek meg Öntől.