Külföld :: 2026. június 7. 14:26 ::

Észak-Korea a kínai elnök látogatása előtt jelezte, hogy nem kíván változtatni nukleáris státuszán

Alig egy nappal azelőtt, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök hétfőn Phenjanba utazik, Észak-Korea vasárnap félreérthetetlenül megüzente, hogy nem kíván tárgyalni nukleáris fegyverprogramjáról.

"Észak-Korea nukleáris státusza visszafordíthatatlan, ez a rideg valóság, akár felfogják ezt egyesek, akár nem. Phenjan senkivel sem fogja megvitatni az ország szuverenitását és biztonságát érintő kérdéseket" - idézte Kim Dzsongün észak-koreai vezető befolyásos húga, Kim Jodzsong szavait az észak-koreai hírügynökség, a KCNA vasárnap.

Kim Jodzsong szerint "hamisak" azok az amerikai állítások, miszerint Donald Trump elnök és Hszi Csin-ping májusi pekingi csúcstalálkozóján megerősítették volna azt a cél, hogy atomfegyver-mentesítsék Észak-Koreát. Az észak-koreai vezető húga szerint az Egyesült Államoknak föl kell hagynia Észak-Korea nukleáris leszerelésével kapcsolatos "álmodozással".

Egyes elemzők szerint a nyilatkozat látszólag Washingtonnak szólt, de Pekingnek is szánták Hszi Csin-ping érkezése előtt.

A kínai államfő hétfőn érkezik kétnapos látogatásra Észak-Koreába, ahol hét éve nem járt.

(MTI)