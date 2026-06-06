Háború :: 2026. június 6. 19:52 ::

Ukrán pénzügyminiszter: Ukrajna jövőjének nagyon fontos része a virágzó hadiipar

Ukrajna tartós gazdasági hajtóerőként tekint hadiiparára - jelentette ki szombaton Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) éves találkozóján Rigában.

"A kereslet, amelyet Ukrajnában teremtettünk, olyan gazdasági ágazatot hozott elő, amely most gyakorlatilag virágzik. Ezért ez a jövőnk nagyon fontos része" - fogalmazott Marcsenko. Szerinte most döntő jelentőséggel bír az iparág erősítése, a fejlesztési kapacitások biztosítása, és az, hogy elérhetővé tegyék a katonai képességeket egy szélesebb piac számára. Ehhez Ukrajnának döntést kell hoznia a katonai áruk exportjának engedélyezéséről.

Marcsenko szerint ennek a potenciálnak a kiaknázása és fejlesztése révén nem csupán a katonai felszerelések és fegyverek terén lehetne további előrelépéseket elérni. "Úgy vélem, ezek a fejlesztések hozzájárulhatnak a háború utáni természetes polgári környezet megteremtéséhez. Hiszen a termelés egy része, amelyet jelenleg katonai célokra használunk, polgári célokra is felhasználható" - tette hozzá az ukrán tárcavezető.

A drónhadviselésben kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkező Ukrajna vezetése azt reméli, hogy még júniusban megkapja az első részletet az Európai Unió 90 milliárd eurós hiteléből, amelyet fegyverkezési célokra is fel tud használni. Marcsenko ugyanakkor nehezményezte, hogy a háború miatt meglehetősen problémás magánbefektetőket szerezni.

(MTI)