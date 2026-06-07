Háború, Külföld :: 2026. június 7. 09:46 ::

Újabb két izraeli megszálló halt meg Dél-Libanonban

A Hezbollah dróntámadásában és egy fegyver véletlen elsülése miatt életét vesztette két újabb izraeli katona Dél Libanonban - jelentette az izraeli hadsereg (IDF) vasárnap reggel.

A huszonhárom éves Sáhár Gamla százados és a huszonegy éves Ohád Jaári őrmester halálával harmincra emelkedett az Izrael dél-libanoni, északi hadszinterén március eleje óta elesett izraeli katonák száma. Rajtuk kívül négy civil is életét vesztette.

Az IDF közölte, hogy vasárnap reggel két, Libanonból indított rakétát sikeresen elfogtak, miután azok átlépték az izraeli határt. A rakéták miatt légiriadót rendeltek el Izrael észak-keleti határvidékén, egy órával azután, hogy egy "gyanús légi célpont" észlelése miatt ugyancsak megszólaltak a szirénák.

Libanoni jelentések szerint Türosz és Szidón térségében izraeli légicsapások voltak, amelyek egyikében állítólag hat ember vesztette életét.

(MTI nyomán)