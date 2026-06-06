A HVG értesülései szerint hétfőre tervezték Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij "ukrán" államfő budapesti találkozóját, ám a tárgyalást végül elhalasztották. A külügy szerint folyamatosan zajlik az egyeztetés az ukrán féllel.
A lap nformációi szerint a tárgyalást hétfő este rendezték volna meg, ám végleges megegyezés nem született, és végül a vizit elhalasztása mellett döntöttek.
A tervezett tárgyalás első számú témája az Orbán-kormány évei alatt megromlott magyar-ukrán kapcsolatok normalizálása, azok után, hogy szakértői szinten a felek áttörést értek el: Budapest nem akadályozza Ukrajna EU-integrációját, Kijev pedig szavatolja a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartását.
A cikk megjelenése után a Külügyminisztérium így reagált a HVG megkeresésére: „folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében, a hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés. A találkozóra vonatkozó egyeztetés a maga diplomáciai medrében rendben folyik”.