Friss hírek :: 2026. június 6. 20:59 ::

Elhalasztják Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij budapesti találkáját

A HVG értesülései szerint hétfőre tervezték Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij "ukrán" államfő budapesti találkozóját, ám a tárgyalást végül elhalasztották. A külügy szerint folyamatosan zajlik az egyeztetés az ukrán féllel.



Kép: AFP / NurPhoto / Emmanuele Contini

A lap nformációi szerint a tárgyalást hétfő este rendezték volna meg, ám végleges megegyezés nem született, és végül a vizit elhalasztása mellett döntöttek.

A tervezett tárgyalás első számú témája az Orbán-kormány évei alatt megromlott magyar-ukrán kapcsolatok normalizálása, azok után, hogy szakértői szinten a felek áttörést értek el: Budapest nem akadályozza Ukrajna EU-integrációját, Kijev pedig szavatolja a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartását.

A cikk megjelenése után a Külügyminisztérium így reagált a HVG megkeresésére: „folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében, a hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés. A találkozóra vonatkozó egyeztetés a maga diplomáciai medrében rendben folyik”.