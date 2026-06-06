Külföld :: 2026. június 6. 21:54 ::

Mozgolódnak az afrikai jogvédők, hogy leállítsák a fajtik Egyesült Államokból történő deportálását

A legtekintélyesebb afrikai emberi jogi intézményhez fordultak jogvédő szervezetek, hogy elérjék az Egyesült Államokból Egyenlítői-Guineába történő deportálások leállítását.

Egyenlítői-Guineából a kitoloncoltakat származási országukba szállítják tovább, ahol egyesekre állításuk szerint megtorlás vár.

Bevándorlásellenes politikája keretében Donald Trump amerikai elnök újabbakkal bővítette a kitoloncolandók kategóriáit: ezek között vannak azok is, akik jogi védelem alatt állnak az Egyesült Államokban a származási országukba történtő visszatoloncolás ellen. (Pedig lenne ott még bőven fajtárs, aki jobban illik az afrikai környezetbe - a szerk.)

Miután Washington törvényesen közvetlenül nem tudja őket származási országukba deportálni, az amerikai hatóságok harmadik országokba - közöttük Egyenlítői-Guineába - szállítják a bevándorlókat.

Az egyenlítői-guineai hatóságok aztán vádemelés nélkül egy darabig fogva tartják, majd tovább szállítják őket származási országukba.

"Az Egyesült Államok egyre inkább károsnak tekinti az ország szempontjából az ilyen jogi védelmet, és elfogadhatónak tartja, hogy harmadik országokat kérjen meg az ilyen védettséget élvező emberek hazatoloncolására" - állapította meg az öt emberi jogi szervezet, amely benyújtotta a petíciót a gambiai székhelyű Emberi és Népi Jogok Afrikai Bizottsága nevű intézményhez.

Hasonló, "harmadik országba" történő deportálásról kötött megállapodást az Egyesült Államok több más afrikai, illetve a világ más részén található országokkal is.

A beadványt az Asian Americans Advancing Justice, a Global Strategic Litigation Council és az EG Justice nevű amerikai szervezetek, valamint az Afrikai Emberi Jogok és Fejlődés Intézete (IHRDA) és a Pán-afrikai Jogász Szövetség (PALU) nyújtotta be 14 olyan ember nevében, akit kiutasítottak az Egyesült Államokból, és akik közül egyeseket "önkényes és korlátlan fogva tartásnak minősülő" feltételek között tartanak fogva jelenleg Egyenlítői-Guineában - áll az AFP hírügynökség által megtekintett dokumentumban.

Másokat már "erőszakkal elszállítottak Egyenlítői-Guineából eredeti származási országukba, ahol üldöztetés, kínzás, nemi erőszak, börtön vagy akár halál" fenyegeti őket - áll a szervezetek közös közleményében.

A felperesek egyúttal kérik Egyenlítői-Guineát, hogy függessze fel a területén fogva tartottak kiutasítását vagy származási országukba való visszaküldését, és garantálja számukra a jogi és az orvosi segítség lehetőségét, amelyet jelenleg megtagadnak a fogva tartottaktól.

A szóban forgó szervezetek szerint tavaly óta legkevesebb 32 embert - mindannyian afrikaiak voltak - deportált az Egyesült Államok Egyenlítői-Guineába.

Sem az Egyesült Államok, sem Egyenlítői-Guinea nem hozta nyilvánosságra az érintettek pontos számát, sem a két ország közötti 7,5 millió dolláros megállapodás részleteit.

(MTI)