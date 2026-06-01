Részlet az Azúr Fagyizó bejegyzéséből:
Szeretnénk megkérni a videón látható, rózsaszín ruhás hölgyet, aki a mai napon Kárpát utcai üzletünkben fizetéskor elővett egy 20.000 Ft-os bankjegyet, azonban a felvétel alapján az összeget „véletlenül” nem adta át munkatársunknak, hogy holnap legyen szíves rendezni a tartozását.A kamerafelvétel alapján az eset sajnos nem egyszerű figyelmetlenségnek tűnik. A hölgy a fizetés során több alkalommal is elterelte munkatársunk figyelmét, majd amikor munkatársunk egy pillanatra elfordult, a felvételen úgy látható, hogy a 20.000 Ft-os bankjegyet egy rejtett zsebbe teszi. Ezt követően a visszajárót elfogadta.A történtek alapján számunkra ez egy tudatosan felépített, megtévesztő helyzetnek látszik.Munkatársunk az üzletből való távozást követően udvariasan jelezte a hölgynek, hogy a bankjegy nem került átadásra. Ennek ellenére a hölgy azt állította, hogy a fizetés megtörtént.Bízunk benne, hogy az érintett holnap önként rendezi a helyzetet, és visszahozza az elmaradt összeget.Amennyiben ez nem történik meg, kénytelenek leszünk a kamerafelvételt és az ügy részleteit átadni a hatóságoknak, valamint megtenni a szükséges jogi lépéseket.Kérjük, hogy aki felismeri az érintettet, ne kommentben írja ki a nevét, hanem privát üzenetben jelezze felénk.
Cigány lopta meg őket, mégis az igazat leíró magyarokat büntetik
Ezt írják a bejegyzésben:
A második pedig a rasszista kommentek.Az elmúlt órákban a hozzászólások 80% (sic!) törölnünk kellett, mivel a beszélgetés sajnos olyan irányba terelődött, amely már nem a velünk történt esetről szólt, hanem általánosító és sértő kijelentésekről. A bejegyzés célja egy konkrét eset bemutatása volt, nem pedig bármely etnikai csoport minősítése.Számunkra nem az emberek származása a fontos, hanem az, hogy ki hogyan viselkedik és a tett, viselkedés rassztól független.Cégünk egyik legfontosabb alapelve az elfogadás és a szeretet, bármennyire is kliséssen (sic!) hangzik. Aki ismer minket az tudja!Éppen ezért nem szeretnénk helyet adni gyűlöletkeltő vagy rasszista megjegyzéseknek. Mert senkit nem lehet bántani és megítélni ezek alapján!Így a jövőben is töröljük a sértő kommenteket, reméljük, megértitek!