Részlet az Azúr Fagyizó bejegyzéséből:

Szeretnénk megkérni a videón látható, rózsaszín ruhás hölgyet, aki a mai napon Kárpát utcai üzletünkben fizetéskor elővett egy 20.000 Ft-os bankjegyet, azonban a felvétel alapján az összeget „véletlenül” nem adta át munkatársunknak, hogy holnap legyen szíves rendezni a tartozását.

A kamerafelvétel alapján az eset sajnos nem egyszerű figyelmetlenségnek tűnik. A hölgy a fizetés során több alkalommal is elterelte munkatársunk figyelmét, majd amikor munkatársunk egy pillanatra elfordult, a felvételen úgy látható, hogy a 20.000 Ft-os bankjegyet egy rejtett zsebbe teszi. Ezt követően a visszajárót elfogadta.

A történtek alapján számunkra ez egy tudatosan felépített, megtévesztő helyzetnek látszik.

Munkatársunk az üzletből való távozást követően udvariasan jelezte a hölgynek, hogy a bankjegy nem került átadásra. Ennek ellenére a hölgy azt állította, hogy a fizetés megtörtént.

Bízunk benne, hogy az érintett holnap önként rendezi a helyzetet, és visszahozza az elmaradt összeget.

Amennyiben ez nem történik meg, kénytelenek leszünk a kamerafelvételt és az ügy részleteit átadni a hatóságoknak, valamint megtenni a szükséges jogi lépéseket.

Kérjük, hogy aki felismeri az érintettet, ne kommentben írja ki a nevét, hanem privát üzenetben jelezze felénk.