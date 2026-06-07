Külföld :: 2026. június 7. 13:26 ::

XIV. Leó: a vallásosság ne a múlt emléke legyen

A vallásosság ne a múlt emléke, múzeuma legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk - hangsúlyozta XIV. Leó pápa vasárnap Madridban, mintegy egymillió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén.

Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, az úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé.

"Nem csupán arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és privát hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szóló hívására, hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk jelenlétét, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket" - fogalmazott homíliájában.

Szavai szerint a mai és a holnapi Spanyolország küldetése, hogy a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne a múlt emléke, "látogatásra érdemes múzeuma" legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk.

"(...) egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely adománnyá válik, hogy áramolhasson közöttünk, és széttörje minden önzés láncait; egy iskola, amelyből megtanuljuk Isten valóságos jelenlétét, hogy mi is arra kaptunk felhívást, hogy jelen legyünk a társadalmi helyzetekben és kihívásokban, ne meneküljünk, hanem személyesen kötelezzük el magunkat a közjó építésére" - hangsúlyozta.

XIV. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számot az úrnapi misét, amelyet körmenet követ a belvárosban.

A körmenet 600 méteres útvonalát 16 nagyméretű, összesen 30 ezer, a vatikáni színeket idéző sárga-fehér szegfűből készített virágszőnyeg díszíti, amely a keresztény ikonográfia emblematikus elemeit jeleníti meg mint például Szent Péter kulcsait vagy a szent ostyát.

Az ország és világ számos részéből utaztak Madridba hívek és zarándokok, akik már kora reggel megtöltötték a belvárosi Cibeles teret és környékét, ahol az oltárnak helyet adó, 600 négyzetméteres emelvényt felépítették.

A biztonsági okokból már egy napja lezárt tér közepén ötezer meghívott kapott helyet, köztük a királyi család tagjai, politikai és egyházi vezetők, a katolikus egyház tagjai, és olyan gyerekek, akik idén elsőáldoztak. A liturgikus szertartást 400 fős zenekar és kórus kísérte.

Az egybegyűlt tömeg a térre vezető négy sugárúton, több mint 40 óriási kivetítőn követhette az eseményeket.

A spanyol katolikus püspöki konferencia (CEE) már a misét megelőzően közölte: a rendőrség által biztosított területek megteltek, így a résztvevők száma elérte az 1,2 milliót.

Az állami társadalomkutató központ (CIS) idén májusban közölt felmérése szerint Spanyolországban a társadalom 56,1 százaléka vallotta magát katolikusnak, 4,5 százalék más vallásúnak. 2011-ben XVI. Benedek látogatásának évében 73,5 százalék volt a magát katolikusnak vallók aránya ugyanebben a kutatásban, más vallásúnak 2 százalék mondta magát.

XIV. Leó pápa körmenetet követően szálláshelyén, az apostoli nunciatúrán fogadja a Szent Ágoston rend tagjait, majd kora este a kultúra, a közélet és a sport világának képviselőivel találkozik egy sportcsarnokban rendezett nyilvános eseményen. Hétfőn a spanyol parlamentbe látogat, ahol a katolikus egyházfők közül elsőként beszédet is tart.

(MTI)