Sofőrre támadtak egy baleset után a VI. kerületben

Hétfőn este egy kisbusz vitte le egy taxi ajtaját Budapesten, az Izaebella utca és az Aradi utca sarkán, a balesetet követően pedig atrocitás érte az egyik sofőrt.

A 24.hu információi szerint a taxiból több külföldi férfi szállt ki, és rárontottak a kisbuszt vezető sofőrre, akit ki is rángattak az üléséből, majd bántalmazni kezdték.

A lap megkeresésére a BRFK közölte: a rendőrök bejelentésre mentek ki a helyszínre, onnan három embert állítottak elő, elszámoltatásuk folyamatban van. A BRFK a baleset körülményeit is vizsgálja.