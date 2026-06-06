Friss hírek :: 2026. június 6. 22:21 ::

Már nem kell fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához

Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően - jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Kátai-Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel, hogy velük közösen dolgozzák ki az önkénteskedés, az adományozás, a gyerekek részvételével zajló események, az arról való kommunikáció biztonságos és a gyerekek érdekét szolgáló keretrendszerét - közölte a miniszter.

Kitért arra is, hogy a főigazgatóság egyúttal a gyermekeket ellátó intézményekkel is egyeztet, hogy esetleges vállalati támogatásokat milyen gyerekvédelmi szempontok alapján fogadhatnak el.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján korábban közzétett tájékoztatás szerint a gyermekvédelmi intézményeknek szánt adományok elfogadása meghatározott eljárásrendhez és fenntartói jóváhagyáshoz kötődött. A most bejelentett változtatás ezt a korlátozást szünteti meg.

(MTI)