Extra :: 2026. június 7. 12:23 ::

Keresd a Kalapácsos Embert! - Heti progresszió (CCCXXXVI. rész)

Némi kényszerpihenő után folytatódik a Heti progresszió 2026 nyarának első részével. Az olvasói leveleket ezúton is köszönöm, ismét remek válogatást sikerült tető alá hozni a segítségükkel.

Nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk bele!

3. Olvasónk értetlenül áll a Vinted online piac meglehetősen bizarr illusztrációja előtt.

Az adok-veszek alkalmazás ugyanis így gratulál a már eladott termékekhez, illetve bátorít további eladásra. Meglehetősen különös karakter választás.



Ez az illusztráció kissé félrecsúszott

2. Egy másik olvasónk ismét visszakalauzol minket abba a skót Tescóba, ahol egyszer már tiszteletünket tettük a rovat berkein belül.

Gondolom sejtik, milyen kontextusban. Június hónap kapta azt a „megtiszteltetést”, hogy Pride-hónappá nevezték ki, amiből az ominózus livingstoni áruház sem maradt ki.

Az „ünneplés” molinóját nem máshová helyezték ki, mint a konyhaként, étkezőként is funkcionáló közösségi térbe, így a szó szoros értelmében „melegkonyha” fogadja az áldozatokat.



Megakad a falat...

Reméljük, azért ennek ellenére tudnak enni a szegény ott dolgozók.

1. Megújulást hirdet a 0 százalékos MSZP, éppen ezért egy 20. század első feléből ismert szociáldemokrata/kommunista illusztrációt élesztettek újra egy kis modernitással vegyítve.

Aki foglalkozik történelemmel, annak bizonyára nem ismeretlen a kalapáccsal lesújtó vörös proletár alakja, de azt, hogy mindezt egy Discord-szerver társaságában látom majd, én sem gondoltam volna.

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke viszont kimaxolta a lehetetlent: Kalapácsos Ember néven Discord-szervert indított és közösségépítésbe kezdett.



A 20. és 21. századot egyesítő grafika (forrás: Komjáthi Imre Facebook-oldala)

Szeretettel várok mindenkit, aki szeretne beszélgetni a játékról, zenéről és politikáról! Egy közösséget építünk, ahol megoszthatjuk véleményeinket, tapasztalatainkat és együtt szórakozhatunk – írta a Kalapácsos Ember Facebook-bejegyzésében.

Mondanám, hogy elképesztően gáz ez az egész, de nem lennék teljesen őszinte. Igazából ez már olyan szürreális vegyítés, hogy egyenesen jó!

Ezzel pedig zárjuk is a Heti progresszió első júniusi részét, a szünetnek pedig vége, jövő héten folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info