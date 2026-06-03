Anyaország :: 2026. június 3. 22:39 ::

Elsöprő erejű tömegtüntetést tartott Vona az új néppártjával Sulyok lemondásáért

Sulyok Tamás államfő lemondásáért és a közvetlen köztársaságielnök-választásért tartott tüntetést szerda este a Második Reformkor Párt (2RK) a Sándor-palotánál.



Több sajtós/házifotós/elnökségi tag volt, mint résztvevő

Vona Gábor pártelnök felszólalásában azt mondta, "Sulyok Tamás lelkének ajtaján Orbán Viktor dörömböl", azonban arra kérte az államfőt, hogy ne hallgasson ezekre a hangokra, és próbálja megtalálni a valódi énjét, a valódi Sulyok Tamást.



Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

A politikus kijelentette: az államfő egyetlen autonóm döntése az kell legyen, hogy lemond, azzal a feltétellel, hogy a kétharmados kormánytöbbség tegye lehetővé a közvetlen köztársaságielnök-választást Magyarországon. Ezzel a lépésével Sulyok Tamás beírná magát a történelembe - hangoztatta a pártelnök.

(MTI nyomán)