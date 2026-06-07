Háború, Külföld :: 2026. június 7. 12:33 ::

Orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítménybe Csernobil közelében

Orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény úgynevezett konténerfogadó épületébe a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében - közölte az ukrán vezérkar és az állami atomenergia-ügynökség vasárnap.

Az épület részben megsemmisült, de a támadás idején nem tároltak ott kiégett fűtőelemeket. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértékeken belüli.

A keletkezett tüzet eloltották, személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Az eltalált létesítmény mintegy 15 kilométerre található a csernobili erőműtől, a világ legsúlyosabb nukleáris katasztrófájának helyszínétől.

Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország szándékosan indított dróntámadást a csernobili tilalmi zónában található nukleárisüzemanyag-tároló létesítmény ellen. Az ukrán elnök "rendkívül aljasnak" nevezte a támadást, és azt mondta, hogy az incidens veszélyeztette a kritikus infrastruktúrát.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közölte, hogy Ukrajna már tájékoztatta őket a létesítményt ért támadásról, a robbanás komoly károkat okozott az objektumban és a közeli épületeket is érintette a robbanáshullám.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en arra emlékeztetett, "nem ez volt az első alkalom, hogy az orosz erők veszélyeztetik az ukrán nukleáris létesítményeket." Az ukrán külügyek vezetője szerint "Oroszország nukleáris zsarolása és a nukleáris biztonsággal kapcsolatos fenyegetései rendszerszintűek, szándékosak és elfogadhatatlanok."

Tavaly februárban egy orosz drón megrongálta a csernobili reaktor feletti védőburkot, amelyet az 1986 áprilisi robbanásban és katasztrófában megsemmisült létesítmény fölé építettek.

(MTI)