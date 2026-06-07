Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. június 7. 16:55 ::

Az izraeli hírszerzés rendszeresen kémkedik amerikai "szövetségese" felé

Az amerikai hírszerzés friss jelentése szerint az izraeli titkosszolgálatok vélhetően rendszeresen lehallgatják az Egyesült Államok és Irán közt zajló béketárgyalásokat. A New York Times értesülései szerint az izraeli hírszerzés fenyegetése miatt egyre nagyobb a nyugtalanság az amerikai kormányzatban. A Pentagon ezért a legmagasabb szintre emelte az izraeli kémelhárítási fenyegetés besorolását – írja a Telex a lapra hivatkozva.

A lehallgatások olyan magas rangú tisztviselőket érinthettek, mint Steve Witkoff, Trump elnök főtárgyalója, Elbridge A. Colby, a Pentagon legfőbb politikai tisztviselője, valamint egyik fő helyettese, Michael P. DiMino IV.

A New York Times szerint Izrael és az Egyesült Államok egyébként régóta „tudja és tűri”, hogy kölcsönösen kémkednek egymás ellen. Egyes amerikai tisztviselők szerint viszont az izraeli akciók fokozódtak, és céljuk, hogy megismerjék Amerika az Iránnal folytatott tárgyalásain képviselt álláspontját, amivel a tisztviselők szerint Izrael túllépett egy határt. A Védelmi Hírszerző Ügynökség és más katonai hírszerző szervek jelentése szerint az izraeli hírszerzés fenyegetési szintjét az elmúlt hetekben a legmagasabbra, kritikus szintre emelték. A lap szerint ez jelenleg magasabb, mint bármely más amerikai szövetséges ország esetében, a szövetségesek közül csak Dél-Korea közelíti meg ezt a szintet.

A helyzet azért is érzékeny, mert az amerikai hadsereg hatalmas mennyiségű taktikai és operatív információt oszt meg izraeli szövetségesével. Magas rangú amerikai tisztviselők szerint Izrael most arra törekszik, hogy belelásson Donald Trump stratégiájába és „a béketárgyalásokkal kapcsolatos változó álláspontjába”. Mindez bonyolíthatja azt a korábbi szándékot, hogy a két ország között még erőteljesebb katonai együttműködés legyen, különösen, ha a Pentagon úgy dönt, hogy új korlátozásokat vezet be arra, milyen információkat oszt meg izraeli tisztekkel.

Az iráni háború kezdetén az Egyesült Államok és Izrael még nagyrészt egy véleményen volt: Trump támogatta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök régi célját, hogy az iráni teokratikus kormányt eltávolítsák a hatalomból. A célok aztán hamarosan távolodni kezdtek, mivel az Egyesült Államok inkább arra összpontosított, hogy aláássa Irán katonai képességeit, és így kényszerítse ki az engedményeket a tárgyalóasztalnál, míg Izrael abban bízott, hogy az iráni kormány elveszíti a hatalmát.



Az amerikai védelmi minisztérium nem kommentálta az értesüléseket, a Fehér Ház egyik névtelenül nyilatkozó tisztviselője pedig hamisnak nevezte a jelentést. A washingtoni izraeli nagykövetség szóvivője pedig közölte, hogy Izrael nem kémkedik amerikai tisztviselők vagy intézmények után.