Magyar Péter megmutatta az MNB-székház hírhedt "aranyvécéit"

„Mint az 1920-as évek New Yorkjában, a Great Gatsbynél” – kommentálta Magyar Péter a látványt egy rövid videóban, amit a Magyar Nemzeti Bank székházában rögzített, amikor Varga Mihály jegybankelnökkel ment tárgyalni.

Az MNB-ügy egyik különösen botrányos szála a székház felújítása, ami 105 milliárd forintba került, és Matolcsy György egykori jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak baráti köréhez kapcsolódó cégek dolgoztak rajta. A felújítás nem csupán túlárazottnak tűnik, de a részletesebb költséglistán egészen meghökkentő tételek is szerepelnek, például a legendássá vált, több millió forintos, aranyszínű vécékefetartók.

A miniszterelnök rövid facebookos videójában a székház egyik mosdóját mutatja meg, illetve egy liftet, ahol valóban minden aranyszínű:

