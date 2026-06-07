Anyaország :: 2026. június 7. 15:05 ::

Második világháborús bomba került elő Gyulafirátóton

Második világháborús szovjet bomba került elő a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton, a Felső újsoron - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete vasárnap délután az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint csatornázás közben került elő az 50 kilogrammos, szovjet bomba vetett állapotban, kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére mintegy kétszáz méter sugarú körben lezárta a területet, a korlátozás 34 házat és 74 lakót érintett. A korlátozást már feloldották.