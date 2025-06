Anyaország :: 2025. június 11. 21:35 ::

Eladná a kormány a hadiipari érdekeltségeink egy részét - természetesen meg is van a vevőjelölt

Magántulajdonba kerülhet a magyar állam hadiipari érdekeltségeinek nagy része, a vevőjelölt pedig a 4iG űr- és védelmi ipari leányvállalata, amellyel ma meg is született az előzetes megállapodás – jelentette be a 4iG és az NGM. A várhatóan több tízmilliárd forintos tranzakció illik a 4iG stratégiájába, a cég tudatosan építette űripari és védelmi portfólióját az elmúlt években. A lépés egyesítené az állami tulajdonú védelmi ipari kapacitásokat, valamint egy szakmai befektető erőforrásait, a cél, hogy a hazai igények mellett a nemzetközi piacokra is kilépjenek termékekkel és szolgáltatásokkal, az exportot segítve. A kritikus infrastruktúra, mint a hadiipari ingatlanok, gyárak, üzemek állami tulajdonban maradnának, illetve jogszabályok garantálják, hogy a továbbiakban is rendelkezésre álljanak az államnak a védelmi kapacitások, míg az üzemeltetést és a nemzetközi megrendeléseket a 4iG biztosítaná, írja a Portfólió.



Fotó: Szajki Bálint / 24.hu

A 4iG Csoport önálló holdingvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt., valamint az állam hadiipari érdekeltségeit tömörítő N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. ma előzetes megállapodást kötött Magyarország első állami és magántulajdonban lévő védelmi ipari holdingvállalatának létrehozásáról.

A részletek:

A tranzakcióra két lépésben kerülne sor, az első lépés, hogy az N7 Holding – amely a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó állami tulajdonú társaság – N7 Defence Zrt. néven új vállalatot alapít, és a szükséges tulajdonosi és banki hozzájárulásokat követően apport formájában a társaságra ruházná a tranzakcióban érintett védelmi ipari leányvállalataiban lévő tulajdonrészét.

Az ügylet második lépése, hogy a 4iG űr-és védelmi leányvállalata, a 4iG SDT (4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.) adásvétel útján 75 százalék + 1 szavazatot, ezzel többségi tulajdont szerezne az N7 Defence-ben, míg az állam az N7 Holdingon keresztül megtartaná a fennmaradó 25 százalék -1 szavazatnyi részesedést.

A kritikus infrastruktúra - ingatlanok, gyárak, üzemek - állami tulajdonban maradnának, ennek értéke meghaladja a 140 milliárd forintot. A 4iG védelmi cége az üzemeltetést végezné majd, a kritikus infrastruktúra használatáért a 4iG SDT tulajdonába kerülő N7 Defence portfólió vállalatai bérleti díjat fizetnének.

A tranzakció becsült értéke 74,5-82,8 milliárd forint, tanácsadói számítások alapján.

A finanszírozásért akár a nemzetközi piacokra is kilépne a 4iG.

A 4iG reményei szerint a felvásárlás a nyár végéig zárulhat, az NGM szeptemberi céldátumot határozott meg.

Kilenc vállalatról van szó

Az újonnan létrejövő holdingcég, az N7 Defence portfóliója kilenc magyarországi védelmi ipari vállalatot foglalna magában, amelyek lefedik a magyar védelmi ipar több kritikus területét, a civil és katonai repüléstechnológiától a szárazföldi rendszerekig, beleértve a fegyver- és lőszergyártást, a fegyverfejlesztést és a járműtechnológiát. Az állam a hadiipari érdekeltségek piacképes részét értékesítené, egy klasszikus hadiipari portfóliót, amely a 4iG innovatív technológiákra épülő védelmi ipari területeit (mint például a dróngyártás és az űripar) egészítené ki.

Az érintett cégek:

az Aeroplex Kft. repülőgép-javító vállalat,

a gyulai Airbus Helicopters Hungary Kft. helikopter komponensgyártó vegyesvállalat (Airbus 70% – N7 Holding 30% tulajdon),

a Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. várpalotai lőszergyár (Rheinmetall 51% - N7 Holding 49% közvetett tulajdon),

a Rheinmetal Hungary Zrt., amely a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végzi (Rheinmetall 51% - N7 Holding 49% közvetett tulajdon),

az aknavető és lőszergyártással foglalkozó Hirtenberger Kft. és leányvállalata,

a speciális felületkezeléssel foglalkozó SATYPS PSP Hungary Zrt.,

az RGW 110 típusú vállról indítható páncéltörő gránátvetők csöveinek gyártását, valamint komplex fegyverrendszerek fejlesztése és gyártását végző Dynamics Nobel Defence Zrt.-,

a Kiskunfélegyházán működő, kézilőfegyver és hadiipari alkatrészek gyártásával foglalkozó Arzenál Fegyvergyár Zrt.,

valamint a Colt CZ Hungary Zrt., amely szintén kézifegyverek, például a CZ BREN 2 gépkarabélyok gyártását végzi (Colt CZ Group 51%, az N7 Holding 49% tulajdon).

Mi áll a tranzakció mögött?

A hadikiadások globális emelkedése jó üzleti lehetőséget jelent most, Európában növekszenek a védelmi kiadások – mondta el a lépést indokolva a 4iG. A hazai védelmi iparban van állami szerepvállalás, vannak kkv-k, kutatóintézetek, de nem volt eddig egy nagyvállalat, ami összefogná. A 4iG SDT vállalná az integrátor szerepét, így nagyvállalatként könnyebben tud nemzetközi "sales" tevékenyéget folytatni.

A tranzakcióval az NGM célja a védelmi exportkapacitások bővítése, ugyanis az exportpiacokon való egyre erőteljesebb részvétel képes csak biztosítani, hogy a magyar hadiipar is markánsabban részesüljön a megnövekedett nemzetközi megrendelésekből. Ez a modell hozzáférést biztosíthat a most meghirdetett uniós fejlesztési programokhoz, az élékülő európai nemzetállami beruházásokhoz, köztük a német hadiipari programokhoz is. Ezt a leghatékonyabban egy piaci szereplő tudja megvalósítani és a privát szektor a költségvetés terheinek növelése nélkül könnyebben tudja biztosítani a védelmi ipar fejlesztéséhez szükséges tőkebevonást – közölte az NGM.

Az ügylet hátterével kapcsolatban Szabados Richárd, kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár elmondta, hogy a védelmi iparban most az értékesítéseket kell fejleszteni, amelyek teljesen más kompetenciákat igényelnek. Az export nagy szerepet játszik, az iparági exportképességet önállóan az állam nem tudja menedzselni, nincs ott a találkozókon, nincs ott az üzleti körökben. Erős piaci szereplő szükséges ehhez, és Magyarországon korlátos azoknak a szereplőknek a száma, amelyek magyar tulajdonúak, a védelmi iparban kompetenciákkal rendelkeznek és meg is van a piaci környezetük – tette hozzá azzal kapcsolatban, hogy miért pont a 4iG-re esett a választás.

Három szempontot néztek a potenciális vevő kiválasztásánál:

az infrastruktúra rendelkezésre állása,

a megrendelésállomány biztosítása,

nemzetbiztonsági, ellátásbiztonsági terület, legyen meg ehhez az állam eszköze.

A 4iG egy high-tech cég, a profilba teljesen beleillik, védelmi digitalizációs kompetenciái vannak és erős a külföldi kapcsolatrendszere. Vertikális integrációs képessége van, vagyis az adatfeldolgozástól az értékesítésig minden programelemet ural, erős az üzleti kapcsolatokban, jól ismerte fel a lehetőséget, hogy az űr- és védelmi ipar a következő 10 év kulcsfontosságú területe lesz. A megtérülést biztosítja a befektetői gondolkodás – tette hozzá Szabados Richárd.

– Ez a tranzakció mérföldkő a 4iG Csoport és a magyar védelmi ipar történetében. Első alkalommal jön létre ezen a területen olyan állami–magán partnerség, amely egy integrált, magyar többségi tulajdonú vállalatcsoportot eredményez. Az együttműködés erősíti Magyarország ipari szuverenitását, támogatja a hazai technológiafejlesztést, és új lehetőségeket nyithat a magyar védelmi export előtt. Célunk, hogy egy olyan innovatív és versenyképes védelmi ipari vállalatcsoportot hozzunk létre, amely a Magyar Honvédség mellett nemzetközi megrendelők igényeit is képes hatékonyan kiszolgálni. Az N7 Defence a 4iG SDT védelmi- és űripari vállalataival kiegészülve nemzetközi tekintetben is meghatározó portfólióval rendelkezik majd, elősegítve a globális piacokra lépést, illetve a nemzetközi védelmi ipari kollaborációkat és technológiai fejlesztéseket – mondta a tranzakció bejelentése kapcsán Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

A tranzakció illeszkedik a 4iG Csoport hosszú távú stratégiájához, a társaság az elmúlt években az infokommunikációs és távközlési főtevékenysége mellett célzott akvizíciókkal és partnerségekkel építette ki védelmi ipari portfólióját. A 4iG SDT stratégiai együttműködéseket indított az iparág vezető globális vállalataival – a Rheinmetall mellett például az Egyesült Arab Emírségek vezető technológiai és hadiipari vállalatával az EDGE Group-al és az az európai unió, illetve az Egyesült Államok számos védelmi ipari szereplőjével, többek között az L3Harris Technologiesel vagy a Boeinggel.

– A cél, hogy a 4iG a közép-kelet-európai régió vezető űr-és védelmi technológiai integrátorává váljon – közölte a 4iG.

A 25 százalékos részesedést azért tartja meg az állam, mivel a portfóliót, a gyártást és a termelést szeretnék figyelemmel kísérni, az állam és a vevőjelölt közötti együttműködéseket kontrollálni.

Nemzetközi példák

Az állam és a védelmi ipar összefogása nem példa nélküli Európa, illetve az Európai Unió országaiban. A kontinens legnagyobb védelmi ipari vállalatai, mint a francia Thales Group, a német-francia-spanyol Airbus SE, a norvég Kongsberg Gruppen, az olasz Leonardo S.p.A., a német Hensoldt AG, a portugál Ogma, vagy a spanyol Indra mind állami és magántőke részvételével működő piaci szereplők – többségükben az állam a kisebbségi tulajdonos, írja a lap.