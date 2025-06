Anyaország, Háború :: 2025. június 12. 15:51 ::

Mi Hazánk: a hadiipari privatizáció nemzetbiztonsági kockázat, és az ukrán fegyverkezést szolgálja

A magyar állami hadiipar kijátszása magánkezekbe egyrészt nemzetbiztonsági kockázat, másrészt az export növelése mint cél gyakorlatilag azt jelenti, hogy közvetve Ukrajnába kerülhetnek a Magyarországon gyártott hadianyagok, ezért a Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja azt - írja közleményében Novák Előd, a párt Honvédelmi Kabinetjének elnöke, alább a folytatás.



Fotó: bne IntelliNews

Az SZDSZ szellemiségét idézi az a fideszes, korrupciógyanús privatizáció, ami a nemzetstratégiailag kiemelkedően fontos hadiipart sem kímélné. Mivel 4iG Nyrt. nem zrt., a tőzsdén bárki felvásárolhatja az ott elérhető részvényeket, így átláthatatlan, külföldi térnyerés lehet a magyar hadiiparban. A libanoni csipogókkal történt Moszad-terrorakció magyarországi céges szálai már megmutatták, hogyan tudnak minket belerángatni nemzetközi konfliktusokba titkosszolgálati eszközökkel.

Egyre kevésbé titkolják, hogy a MOL és az MVM kiszolgálja Ukrajna igényeit. A honvédelmi miniszter állítása szerint „nem küld fegyvert, lőszert és katonát Ukrajnába”, de az EU-n keresztül, vétó helyett asszisztálásunkkal folyik pl. a lőszertámogatás is, és a harckocsik működését biztosító üzemanyaggal is támogatja az ukránok háborúját Magyarország közvetlenül is.

Az uniós „Európai Békekeret” stabil felvevő piacnak tűnik a 4iG Nyrt. számára is, így a magyar kormány „békepárti” politikája álszent. Ukrajna legnagyobb hadiipari partnere, a már Zalaegerszegen is gyárat üzemeltető Rheinmetall csoport vezérigazgatója is kétértelműen nyilatkozott másfél éve a Reutersnek, amely szerint az Ukrajnának szánt új Lynx gyalogsági harcjárművek közül az első tíz gyártása már zajlik Ukrajnával koprodukcióban Németországban vagy Magyarországon.

Rendkívül álságos az a kormányzati propaganda, hogy „a magyar-ukrán határt nem lépik át” fegyverszállítmányok, hiszen valójában igenis mehetnek Magyarországon keresztül fegyverszállítmányok Ukrajnába pl. Románia közbeiktatásával. Sőt magyar felségjelzésű katonai szállítógép is visz fegyvereket Ukrajnának (a Pápán állomásozó NATO Nehéz Légiszállító Ezred egyik magyar felségjelzésű C-17-es repülőgépe), a rakéták bepakolásáról fénykép is megjelent.

Ráadásul a magyar hadiipar versenyeztetés nélküli privatizációja azt mutatja, hogy az állami tulajdon kijátszásával kormányváltásra készül a Fidesz, épp a gátlástalan korrupciójuk miatt.