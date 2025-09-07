Anyaország :: 2025. szeptember 7. 17:51 ::

"Amikor ugyanis egy fideszes végre megbukik, akkor megy a Tiszába"

Magyar Péter ígéretéhez híven két új szakértőt is bemutatott a Tisza Párt a kötcsei rendezvényén.

Ugyanakkor nem annyira újonc a politikában, mint az "először állok a politikai színpadon" kijelentéséből következne volt ugyanis Szeptember közepétől Forsthoffer Ágnes lesz a párt harmadik alelnöke, akit emellett a Tisza turisztika szakértőjeként konferáltak fel. Forsthoffer közgazdász, pénzügy-számviteli és marketing szakon végzett, turisztikai szakember. A magyar turizmus és vendéglátás egyik meghatározó szakmai szervezetének, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) a balatoni régióvezetője, a balatonfüredi Hotel Margaréta szálloda tulajdonosa, emellett a fürdei Tiszta Víz Tisza Sziget kapcsolattartója. A sajtóban a Balatonnal kapcsolatos témákban szokott megszólalni turisztikai szakértőként.Ugyanakkor nem annyira újonc a politikában, mint az "először állok a politikai színpadon" kijelentéséből következne volt ugyanis önkormányzati képviselőjelölt Balatonfüreden.



Fotó: Tisza / Facebook

Kármán András közgazdász, a második Orbán-kormány államtitkára már korábban is feltűnt a Tisza környékén: a párt nagykanizsai kongresszusán az első sorban ült. Ekkor a Tisza sajtókérdésre elárulta, hogy a pénz-, adó és gazdaságpolitikai szakember a kormányprogram kidolgozásában segíti a pártot.



Fotó: Tisza / Facebook

Kármán András a hollandiai Groningeni Egyetemen tanult, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. 1997-től a Magyar Nemzeti Banknál dolgozott, majd a második Orbán-kormány idején 2010 júniusától 2011 novemberéig a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára volt. Kármán a bankadó kivetésében még kitartott a kormány politikája mellett, de nem sokra rá, az IMF „hazazavarását” megelőző tárgyalásokon belátta, hogy csak a miniszter és a miniszterelnök akaratának végrehajtója lehet, ezért lemondott posztjáról, írta róla korábban a Hvg.hu (ezek szerint vérzett a szíve az IMF-ért - a szerk.). Ezután 2014-ig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatóságában a Magyarországnak járó helyettes igazgatói posztot töltötte be. 2017-től az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. ügyvezetőjeként és elnökeként dolgozott.

Az újdonsült Tisza-szakértők ígérgetései itt olvashatók.